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台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽　作品在議會展出

▲台南市議會「十年有成台南共好」系列活動，舉辦繪畫及攝影比賽，郭信良議長與陳怡珍議員頒獎給66位獲獎得主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會「十年有成台南共好」系列活動，舉辦繪畫及攝影比賽，郭信良議長與陳怡珍議員頒獎給66位獲獎得主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝台南縣市合併升格10週年，台南市議會在2020年12月舉辦「十年有成 台南共好」系列活動，並舉辦繪畫及攝影比賽，邀請全國民眾以系列活動為主題，創作投稿，11日上午由郭信良議長與陳怡珍議員頒獎給66位獲獎得主，並宣布得獎作品將自12日起在議會大廳展出到23日，歡迎民眾參觀欣賞。

郭信良議長指出，台南市府會共同舉辦的「十年有成台南共好」系列活動內容十分豐富，從百花齊放展覽，到歷屆正副議長油畫展、合併升格10週年回顧展，以及議長盃全國學生儀隊競賽和燈會菁華展，每個活動都讓人留下深刻印象，也都獲得很好的評價。11日的繪畫暨攝影競賽頒獎及作品展，是系列活動最後一項，請市民朋友們不要錯過。

郭信良議長表示，這次繪畫及攝影比賽的參賽者很多，投稿品質高，而且不乏台南以外的民眾來投件，代表著這些活動非常成功，吸引到全國民眾參加。郭議長說，這批得獎作品自4月12日到23日在議會大廳展出，時間為週一至週五，上午9時到下午5時，誠摯邀請大家一起來回味系列活動讓人難忘的每一幕。

議會公共事務組說明，繪畫比賽共分為幼兒園組、國小一至三年級組、國小四至六年級組、國中組、高中職組及大專社會組，金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及佳作得獎人共計56位。攝影比賽則是金牌、銀牌、銅牌各取1名，另有7名佳作，合計10位。得獎名單可在議會官網及粉絲專頁查詢。

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台南繪畫攝影競賽

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