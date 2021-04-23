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四大自媒體網紅齊聚嘉藥！　高中職自媒體競賽33人入圍

▲嘉南藥理大學資訊多媒體系、人文暨資訊應用學院主辦2021全國高中職自媒體競賽，吸引全國近40間高中職學生報名，最後決賽入圍的33人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學資訊多媒體系、人文暨資訊應用學院主辦2021全國高中職自媒體競賽，吸引全國近40間高中職學生報名，最後決賽入圍的33人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學資訊多媒體系、人文暨資訊應用學院主辦2021全國高中職自媒體競賽，徵選YouTube、Podcast、TikTok、Instagram四大頻道自媒體創作，吸引全國近40間高中職學生報名，最後決賽入圍的33人。

參賽的頻道類型多元，包含生活、遊戲、農業、美妝、旅遊、健身等，其中更有經營超過7年的頻道、超過3萬追蹤的網紅、努力不懈的身障生及已接業配的創作者，北一女的醫科讀書帳、自然可愛的原住民生、跨國等級的化妝頻道等，為了能分出高下，主辦單位也邀請知名網紅前輩，脫口秀教母黃小胖、中年TikTok網紅輪胎行老謝、資深Youtube企劃喜劇開港阿海、科幻Podcast社群創辦人黃翊來擔任評審，與參賽者交流創作心得。

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▲嘉南藥理大學資訊多媒體系、人文暨資訊應用學院主辦2021全國高中職自媒體競賽，吸引全國近40間高中職學生報名，最後決賽入圍的33人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中有同學提問：「頻道經營很久都沒起色怎麼辦？」，帶出多位表達高手的脫口秀教母黃小胖建議同學，參賽者要從業餘走到專業，很重要的是能夠找到自己的觀點及想說的話，才能發揮影響力；評審黃翊建議，要有行銷策略與特別的企劃，不能只專注在自己喜歡的，而是要思考要把粉絲帶去哪個地方。阿海則鼓勵繼續創作嘗試新方向，持續努力是一定會被看見的，很開心看到大家很多超齡水準的作品，我當年在幹嘛啊！

嘉藥副校長余光昌指出，經營自媒體是目前高中生最嚮往的職業之一，可見台灣年輕人投入自媒體的熱情。除了YouTuber是最大眾社群外，Podcast與Tiktok也後來居上，自媒體正處於快速起飛的趨勢，產業端缺人，學術端還沒跟上，嘉藥作為第一所舉辦全國高中職自媒體競賽與相關課程的高等學府，希望能藉此拋磚引玉，深化對該產業的重視。


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