北捷幫中捷省30億　柯文哲：完全符合我個人風格

▲柯文哲出席台中捷運綠線通車典禮。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）



記者黃巈禾／台北報導

台中捷運25日正式通車，台北市長柯文哲前往台中參加通車典禮。柯文哲表示，台北捷運局代辦台中捷運綠線主體工程以及土地開發大樓與出入口共構工程，於今日完工，總工程省30億，「完全符合我的個人風格」。

柯文哲致詞時表示，交通建設是國家發展的重要基礎，而大眾運輸是整個交通建設的關鍵，交通建設中以捷運成本最高、工期最長，特別還要考量都市發展，是一個艱鉅工程，目前台灣有5個城市擁有捷運系統，從最早1996年台北捷運開始，接下來2008年開通高雄捷運、2017年桃園捷運、2018年新北捷運，以及今天通車的台中捷運。

柯文哲指出，台北市捷運局因營運最早，累積最多經驗，所以在後來的捷運開發北市捷運局都有參與，台北市政府在2008、2016年接受交通部及台中市政府請託，代辦台中捷運綠線主體工程以及土地開發大樓與出入口共構工程，今天全部完工，正式移交給台中市政府營運。

柯文哲提到，過程中一定會不斷出現問題，但「面對問題是解決問題的第一步」，在台中捷運試營運期間發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂，北市府在第一時間組成專案團隊找出原因重新設計、重新鑄造，重新試營運一個月後，如今台中捷運累計運量已達到210餘萬人次。

柯文哲提及，台中捷運綠線全長16.71公里設有18座車站，總工程費節省30億元，這相當符合他的個人風格，也要特別感謝所有工作團隊的辛勞，讓捷運能順利上路，這證明台北捷運工程局不但屢獲獎項肯定，更是負責任的團隊。

柯文哲表示，一個捷運系統完工不代表結束，而是改進工程的開始，以台北市捷運工程局在台北的發展為例，一開始一站僅有一側有手扶梯，但因應高齡化社會及無障礙環境，2年內花6億新增62部電扶梯及1部電梯去改善，再來，找回捷運局30年以上的專業人員，彙整專業施工經驗，編制60冊捷運工程叢書，內容從土木工程到機電工程以及營運，來建構培育與傳承的工作環境。

柯文哲接續分享推出1280元定期票，這2年當中也慢慢把YouBike整合進來，未來也會把共享機車整合進來，捷運是整個大眾運輸的基本，在往上做各式各樣的整合，現在搭乘捷運有98%使用電子票証，悠遊卡及悠遊付也是台北市推動無現金交易的政策工具。最後，柯文哲祝福台中綠捷順利通車，讓市民的交通生活更方便、更快速。