中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

記者李忠憲、林冠吟／台中報導

台中捷運在25日中午12點正式營運通車，市長盧秀燕表示，捷運綠線是大台中地區民眾引頸期盼的建設，感謝中央與地方的支持，未來也會好好營運，「孩子生下來後怎麼把他好好養大才是重點」，更會以安全營運為最高目標。不過她也強調，中捷僅一條綠線還不夠，未來會盡速完成大台中路網，讓台中的經濟起飛。

▲歷時13年，中捷25日中午正式通車。（圖／記者李忠憲攝）



▲中捷25日正式通車，通車典禮上卻未見林佳龍身影，盧秀燕表示有邀請他，只是林有事無法前來，也有親自向她請假。（圖／台中市政府提供）

歷時13年的台中捷運終於在25日中午12點正式通車，台中市府舉辦通車典禮，也邀請總統蔡英文、前總統馬英九、前台中市長林佳龍、胡志強、行政院副院長沈榮津等人到場。不過現場卻不見前交通部長林佳龍的身影，盧秀燕對此回應，有邀請林佳龍，歷朝歷代不管藍綠，只要有功於中捷都有邀請，只不過林佳龍有事無法前來，但有親口和她請假。

▲中捷25日正式通車，通車典禮上邀請總統蔡英文、前總統馬英九等。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕指出，中捷通車不代表任務結束，未來會以「安全營運」與「建置捷運路網」為兩大目標，因為台中市第二大城市，光只有一條捷運還不夠，市府也已擬定「捷運大台中計畫」，未來將會積極布建藍線與橘線，串連整個大台中，提升中捷的重要性，更希望能帶動周邊的經濟發展。

▲中捷25日正式通車，市府承諾未來將興建捷運路網，串連大台中地區。（圖／台中市政府提供）



打造無暇韓妝