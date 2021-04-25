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捷運綠線正式通車！　麋先生、全能女孩「台中脈動」演唱會今晚登場

▲▼歡慶中捷綠線正式通車，晚間將舉辦演唱會。（圖／台中市政府提供）

▲▼中捷歡慶綠線正式通車，晚間將在文心森林公園舉辦演唱會。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線25日中午正式通車！中捷晚間7點也在文心森林公園舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團麋先生MIXER、全能女孩黃于恩（溫妮）及《聲林之王》人氣選手登台演出。市長盧秀燕也將出席，與民眾同樂，慶祝迎接台中捷運新生活。

台中捷運公司表示，「台中脈動」演唱會由金曲樂團麋先生MIXER領銜，首張專輯《馬戲團運動》榮獲第25屆金曲獎最佳樂團，自2017至2020年都是市府舉辦的音樂節《搖滾台中》出場嘉賓，為台中市民最喜愛的樂團之一。演唱會當天將一連熱唱六首爆紅曲目，包括《loVSer》、《廢廢》、《聲音》、《Hello》、《嗜愛動物》；而他們與任賢齊合作的熱血防疫金曲《2020再出發》也在演唱清單中，唱出全民齊心防疫的希望曙光。

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▲中捷25日正式通車。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼中捷綠線通車，許多民眾特別來搭乘，晚間在文心森林公園也將舉辦演唱會。（圖／記者李忠憲攝、台中市政府提供）

▲▼歡慶中捷綠線正式通車，晚間將舉辦演唱會。（圖／台中市政府提供）

而有著「全能女孩」稱號、Instagram追隨者超過88萬人的黃于恩（溫妮）也受邀演出，有別於以往青春活潑可愛形象，展現歌手硬實力；並以破百萬點閱的《問你喲》、《未完成》、《朗朗傷口》等多首自創曲，展現八年級生的動感活力，為台中捷運注入青春能量。

此外，知名選秀節目出生的《聲林之王》穿透系女聲李佳歡、畢業歌女神許維芳、唱跳舞姬牙牙林怡廷、嘻哈新勢力吳霏、溫暖男聲鄭可強、國民妹妹陳思綾也在脈動演唱會中熱力登場；其中，李佳歡、許維芳將共同演唱經典歌曲《如果的事》，象徵台中捷運與民眾彼此分享生命中重要時刻；吳霏更在演唱會中發表尚未面世的全新創作，高歌出迎接新生的台中捷運。

中市交通局表示，捷運是城市現代化的重要指標，全球多數都市居民也對捷運帶來的生活便利產生高度依賴，因此市府謹慎面對每一件捷運綠線通車大小事，終於能在今日與市民共同迎接捷運正式通車。

交通局說，今日的台中捷運綠線通車演唱會取名「台中脈動」，形容捷運綠線如同夾帶著豐沛養分與能量的葉脈，隨著捷運通車，將會慢慢擴大並滋養台中，帶來嶄新未來；感謝每一位捷運綠線幕後推手、也感謝民眾在試營運期間踴躍搭乘，讓大家能共迎台中捷運新生活。

交通局表示，捷運綠線只是台中交通新世紀的開始，未來捷運藍線將自台中火車站行經台灣大道，與綠線交會形成十字路網最後抵達台中港，全長24.8公里，共設20座車站；捷運橘線則將自省議會紀念園行經中清路，與綠線交會後抵達台中國際機場，全長約29.2公里，共設26座車站；另外後續綠線將往北延伸到大坑、往南到彰化，布建大台中便利交通網。

中捷也說，中捷綠線通車象徵中台灣大眾運輸新里程碑，大家可搭乘大眾運輸工具前往演唱會現場，若是搭乘捷運，請在文心森林公園站下車；公車5、53、73、83、89、157、290、356、359、800路都可直達文心森林公園；另公園周邊的文心路、向上路、惠文路也設有微笑單車3站點，歡迎多加利用。因應疫情，入口處將設置紅外線熱像儀測量體溫，備妥酒精手部消毒，提醒民眾全程戴口罩並填寫實名制表單，現場禁止販售餐飲及飲食，一起守護健康安全。

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