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蔡英文出席中捷通車　連提4次「中央地方合作」就能把事做好

▲▼蔡英文出席「台中捷運綠線通車典禮」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文出席「台中捷運綠線通車典禮」。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台中捷運25日正式通車。總統蔡英文出席通車典禮時，除了感謝參與中捷興建、營運的夥伴，讓台中的發展進入捷運時代，並連提4次「中央地方合作」，期許中央地方同心協力，一起為城市發展帶來更多契機。

蔡英文致詞時表示，台中捷運是台中人30年來的夢想，很高興跟各位一起見證綠線的通車，台中終於有捷運，這是許多市民的心聲，經過多年等待，現在台中的發展進入捷運時代，特別感謝所有參與工程的工作夥伴，因為大家的努力，實現市民的夢想，謝謝現在所有在崗位上的中捷同仁，「接下來的營運，就要靠各位了。」

蔡英文指出，台中捷運從規劃到施工，經過台中市前市長胡志強、林佳龍、以及現任市長盧秀燕三位市長的付出，這次綠線通車，中央也投注相當的預算支持，這個經驗再一次證明，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好，未來綠線延伸到大坑和彰化，還有藍線的興建，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，來支持台中捷運。

▲▼蔡英文出席「台中捷運綠線通車典禮」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，特別感謝來自國會的支持，尤其後續的建設還需要預算與經費，謝謝在地立委的努力，像是在場的立法院副院長蔡其昌，不僅長期支持綠線的建設，也積極推動環狀鐵路的規劃，希望讓中台灣的軌道運輸更便利。

蔡英文強調，台灣是一個共同體，我們能夠克服各種挑戰，是因為團結一致，中央地方可以合作、不同城市之間也願意互相幫忙，就像去年到現在，台灣正面臨百年以來最嚴峻的乾旱，而且中部地區首當其衝，在台中這裡，國軍的水車進駐協助送水，中油鑿井工程團隊也幫忙鑿水井，盧秀燕很關心抗旱水井進度，也表達「願意全力配合中央」，這就是中央地方齊心應變最佳的案例。

▲▼蔡英文出席「台中捷運綠線通車典禮」。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，中央和地方要合作的事情很多，尤其在台中，今天見證綠線開始營運，確實來得即時，此時此刻，就如同行政院副院長沈榮津所說，台灣經濟將再次的蓄勢待發，而台中將扮演關鍵角色，綠線的通車，將會讓台中未來的發展，更有希望，她有信心，大家會齊心合作、相互理解，中台灣的發展，會更繁榮、更長遠。

最後，蔡英文再次謝謝所有參與中捷興建、營運的夥伴，祝福台中捷運綠線正式通車後，一路安全暢通，營運順利，期待中央地方持續同心協力，一起為城市發展帶來更多契機。

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