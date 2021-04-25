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教練摔7歲童害腦死！館長痛批「沒看過這種摔法」　揭教柔道真相

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲教摔的時候，一定要拉住對方的手跟腰，避免頭部朝地重摔。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

記者施怡妏／綜合報導

台中7歲黃姓男童學習柔道，卻遭不斷重摔，導致腦死，目前仍在醫院與死神拔河。館長陳之漢昨（24）日晚間開直播，得知消息後感到很不捨，也對於教練的教法感到很傻眼，對方只是個孩子，學柔道也不過兩週而已，基本功都還不熟，甚至連保護自已都還不會，「這種摔法我真的沒看過」。

館長陳之漢在直播中提及，台灣人懂武術的人很多，教武術的人也非常多，但是摔技是其中最危險的一項，「受傷力最高，破壞力最大」，不可能一開始就對新手過肩重摔，對於何姓教練的教法感到很困惑，「這不是正常摔，沒看過有人這樣摔的」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲過肩摔的動作很危險，是無法保護對方。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲何姓教練重摔7歲童27次。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

館長指出，在教摔的時候，為了讓對方的頭部撞擊到地板，一定要抓住對方的手跟腰，不然一摔人就會飛出去，後果不堪設想，而且現在的教練都會重視學生的感受，就算摔也是是輕摔，發現學生的護身倒法基礎不夠，就會叫學生再去旁邊去練翻、滾的動作，等到基礎穩定之後，才會進行較高難度的動作。

館長也分享之前學習武術的經驗，每天去道館先熱身，熱身完之後開始滾，滾一個小時後踢沙包，踢完沙包打沙包，就這樣持續三個月，「先練好基本功，學會保護自己」，就算是新手要體驗被摔的感覺，教練會用腳絆倒的方式，並拉住力量，一切都是以安全為主。

看到新聞報導後，館長直呼「真的很母甘（捨不得）」，老婆還看新聞看到流眼淚，周邊練武的人也覺得很不捨，希望政府可以立法去監督，保護15歲以下的小孩子，很多家長其實也不懂這些專業的技能，對小孩來說是否都是安全的，例如可以在場館裝攝影機，讓家長透過雲端看等等方式，希望不要再發生這樣的憾事。

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