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獨／柔道教練狠摔7歲童腦重傷收押　小四學長列證人請回

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲7歲童遭狠摔27次腦重傷，教練遭收押禁見，另一位學長則當證人請回。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中7歲黃姓男童日前到私人柔道館上課，遭何姓教練及國小四年級學長連摔27次，導致頭部重創「瀕腦死」。何姓教練原無保請回，檢警調查複訊後聲押禁見獲准；外界原以為小四學長可能也將移送少年法庭，據了解，他昨天以證人應訊，訊後已請回，初步排除涉案。

就讀豐原區某國小的7歲黃姓男童，21日在私人道館上柔道課時，被何姓教練及國小四年級的學長接連重摔，因身體不適求饒卻被教練無視，共計重摔27次，最終倒地送醫，昏迷指數3，已達瀕腦死狀態，一生恐都要依賴呼吸器維生。

▲▼柔道童父親出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童父親25日出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

黃姓男童的舅舅目睹全程，氣得將畫面曝光，與黃童父親等人透過民代召開記者會並痛批教練。教練當時雖坦承有對男童進行柔道側摔，但全程都屬於合理的訓練範圍，沒有過當。警方雖依過失重傷害罪將何姓教練送辦，但檢方認為仍有許多人證物證待釐清，複訊後讓他請回，引發外界譁然。

檢察官昨日親自坐鎮豐原警分局，傳喚多人，包括何姓教練、黃童父親、黃童舅舅以及也有摔黃童的學長4人。經一一偵訊後，何男被帶回偵查隊當場逮捕，並移送地檢署複訊後聲押禁見獲准。

外界原認為，跟教練一樣有摔黃童的國小學長，是否也涉有過失，遭送少年法庭。據了解，檢察官問完該名男童後，認為當時他們只是做練習，因此當證人請回。檢察官也將持續約談事發在場的人士，釐清現場狀況。

警方對此只說，目前案件仍在偵辦中，不便多作回應。

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