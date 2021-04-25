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社會 社會焦點 保障人權

柔道才練8天就腦死！冷血教練卸責　辯稱「男童自己用頭撞牆壁」

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中7歲的黃小弟弟前往道館學習柔道，但卻遭到學長與何姓教練在90分鐘內連續重摔27次，即便黃小弟當時下跪求饒，但教練仍未停手，最終導致黃小弟瀕臨腦死命危。據悉，何姓教練案發至今仍未向家屬道歉、也未前往醫院探視黃小弟，甚至為了撇責，第一時間還宣稱是黃小弟「自己用頭撞牆壁、鏡子」，行徑十分冷血。

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲何姓教練（右）第一時間為了卸責，還宣稱是黃小弟自己用頭撞牆壁、鏡子。（圖／民眾提供）

據了解，黃小弟目前就讀國小一年級，目前被爸爸送到道館參加柔道訓練，並由67歲的何姓教練進行指導，豈料課程第8天、21日晚間，黃小弟卻接連遭到小學四年級的學長、何教練輪番過肩摔，短短90分鐘內狂摔27次，甚至過程中黃小弟還一度嘔吐、翻白眼，下跪哀號求饒，但何教練卻懷疑「是裝的」，強硬要求繼續練習過肩摔，最終黃小弟在晚間9時許臉色慘白陷入昏迷，送醫搶救後發現腦部重創，如今昏迷指數僅3，瀕臨腦死；醫師更宣判，即便黃小弟能夠救回來，也有相當高的機率成為植物人，一輩子都得仰賴呼吸器維生。

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲黃小弟腦部重創，已經瀕臨腦死，即便救回也有很高的機率成為植物人。（圖／民眾提供）

在案發後，黃爸爸數度出面落淚控訴，何教練十分冷血，一個好好的孩子被摔到腦部重傷、還在與死神拔河，但他卻只擔心他的道館，迄今仍未有一句道歉、也不曾親自到院探視黃小弟。據悉，何教練第一時間為了卸責，甚至還對外宣稱黃小弟頭部的傷勢並非是過肩摔、而是他自己用頭撞牆壁、鏡子造成的，冷血言論令人髮指。

另一方面，警方查出案發當下黃小弟的舅舅就站在一旁，還持手機錄下全部過程，因此遭到外界質疑為何當下未阻止教練行為，檢方今也表示將釐清舅舅是否涉及過失刑責。對此，黃小弟家屬則透露，當時舅舅根本就不知道孩子已經受傷，以為是正常的訓練程序，直到黃小弟臉色慘白昏厥後才驚覺情況不對，急忙通報119將他送醫；對於外甥腦部重創，舅舅至今仍然自責不已。

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▼黃爸爸怒控何教練至今未有一句道歉、也不曾到院探視過黃小弟。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼柔道童父親出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

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