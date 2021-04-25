Ｘ你娘Ｘ巴！酒後衝突「譙警五字經」遭噴辣椒水　親友怒控執法過當

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區25日凌晨4時許，館前西路上的一間KTV爆發酒後衝突，一群親友在歡唱期間爆發口角糾紛，警方獲報出動快打部隊到場，經口頭制止後雙方情緒仍然激動，其中甚至有人罵警「五字經」並出手推擠，警方為避免事態擴大，使用辣椒水與警棍制止，並將鬧事民眾帶回，全案將依社會秩序維護法、妨害公務罪嫌進行偵辦。

▲警方將現場民眾帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方出動快打部隊到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，25歲的林姓男子事發時與一群親友在錢櫃KTV歡唱，期間與陳姓舅舅（43歲）帶來的林男（45歲）爆發口角衝突，雙方在濃濃酒意下吵得不可開交，店家聽到激烈爭吵聲只好報警求助。

警方獲報出動快打部隊到場，第一時間將爭吵雙方隔開，但林男22歲的弟弟與舅舅不滿警方處理方式，加上酒意未消情緒仍激動，當場怒罵五字經，並動手揮落警方身上密錄器，警方見狀立即使用辣椒水、警棍等強制力控制場面，期間2人頭部被警棍揮中，送往亞東醫院救治並無大礙。

▲2人遭警棍K頭、噴辣椒水送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

林男親友表示，當時一群親朋好友相聚唱歌，酒過三巡後有2人發生誤會爆發口角，其他人見狀上前勸架，後來不知道誰報案後警方就到場，沒說幾句就拿警棍K人，還拿辣椒水往人的臉上噴，雖然都有即時跟警方表示現場都是朋友，不用做到這樣，但還是有人被警棍打到受傷，懷疑警方執法過當。

警方已將林男帶回派出所，將依社會秩序維護法送辦，其舅舅與弟弟在醫院包紮後，被警方依妨害公務罪嫌戒護到派出所偵辦，另外，2人因遭警方警棍K到頭部，也被噴灑辣椒水，怒控警方執法過當，提起傷害告訴。

▲林男酒後與親友爆發口角，警方到場後有人對警怒噴五字經，遭警棍K頭、噴辣椒水送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）