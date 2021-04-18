不爽乾杯口氣差！火爆酒友刀棍猛攻釀4傷　土城警速逮5人到案

▲只因不爽對方敬酒態度差，陳男等人竟持刀棍大打出手。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市土城區17日晚間6時許，金城路三段爆發一起酒後鬥毆案，約10人在路邊直接開打，刀棍揮舞嚇壞民眾。警方獲報趕抵時兇嫌已經離開，於是協助4名傷者送醫急救，經查發現這起鬥毆竟只因犯嫌不爽對方敬酒口氣差，相約談判時又爆發衝突，其中1人背部更有長達30公分刀傷，所幸警方調閱監視器後在2小時內找到5名涉案犯嫌，全案將依殺人未遂、傷害及妨害秩序移請偵辦。

據瞭解，2名陳姓犯嫌因不滿程男（35歲）等4人日前唱KTV時，與自己敬酒口氣不佳，雙方一度在包廂內爆發衝突，事後雙方在金城路一間知名鵝肉店相約談判，雙料當程男等4人到場時，對方竟來了1輛汽車、1輛機車，衝來6名手拿刀棍的男子朝程男一行4人身上招呼，現場罵聲四起，附近民眾紛紛走避趕緊報警。

▲警方帶回2名犯嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報後迅速抵達，發現犯嫌丟下4名傷者逃跑，於是通報救護車將傷者送醫，其中程男背部有刀傷、郭男(56歲)右手擦傷、許男(42歲)頭部受傷、余男(42歲)頭部刀傷，所幸4人送醫後無生命危險。警方經追查後已將5名犯嫌帶回，並扣回2支球棒、1支西瓜刀，全案將依殺人未遂、傷害及妨害秩序移請新北地檢偵辦，同時擴大調閱監視器追查另1名在逃犯嫌。

▲土城分局偵查隊副隊長賴政村。（圖／記者游宗樺攝）