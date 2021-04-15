警瞄準下體！肉靶男慘被「射中睪丸」腫成葡萄柚　1粒爆裂送急診

記者張寧倢／編譯

美國洛杉磯29歲男子孟特梅爾（Ben Montemayor）12日對警方提起訴訟，指控員警在驅離抗議者時執法過度，以橡膠子彈射擊私密部位，導致他的睪丸膨脹成葡萄柚般的尺寸，最後還炸開成碎片，險些失去睪丸，所幸急診醫師緊急手術後才將其縫合。如今，孟特梅爾對警方提起訴訟，盼能討回公道。

▲洛杉磯一名29歲男子慘遭警察開槍射爆睪丸。（圖／翻攝自YouTube／警方提供畫面）

根據《洛杉磯時報》報導，佛洛伊德之死2020年夏天在全美各地引發了大規模的「黑命貴BLM運動」與「反警察示威」，其中洛杉磯警局（LAPD）驅離示威者時，一名防暴員警以橡膠子彈擊中了孟特梅爾的下體，導致他的右側睪丸腫成葡萄柚般的大小，醫生照超音波檢查後認為有失去睪丸的風險，緊急為他動手術，術後醫生表示，「他已將爆炸的睪丸碎片重新組裝起來。」

此後，孟特梅爾接受了物理治療，至今仍遭受著精神困擾與創傷，每當看見警察時就會想起「被襲擊」時的恐怖情景，且自槍擊事件發生之後，也不太願意再上街示威了。據警察隨身錄影器畫面顯示，孟特梅爾舉著抗議牌要求LAPD撤資，雖未聽見驅離令，但他仍朝著警方指示方向前進，這時2名防暴警察衝過來搶下抗議牌，並推了孟特梅爾。

接著，孟特梅爾舉起雙手，手無寸鐵地站在原地，並未出現拒捕行為，也沒有威脅周邊任何人，卻有一名手持發射器的員警蓄意瞄準孟特梅爾下半身，導致他的生殖器官被擊中。然而，LAPD警察武力審查委員會9日公布的調查結果卻認為，警官開槍的行為是符合政策規定的。

孟特梅爾12日表示，對審查小組公布的結果並不意外，但感到失望，「這很難叫我要理性看待。」遂向法院提起一項聯邦訴訟，指控這名警察與LAPD局長摩爾（Michel Moore）濫用武力與違反民眾憲法權力，「他們不負責任，（警察武力）被過度使用了，我不希望這件事被低估。」一名律師指出，並非使用橡膠子彈就不會造成嚴重傷害，這很明顯是為了讓某人喪失行為能力。

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