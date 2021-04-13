女警誤殺非裔男！百人暴動「包圍分局」衝撞怒吼　全市急宵禁

▲美國明尼蘇達州非裔青年遭女警誤殺，布魯克林中心市（Brooklyn Center）居民發起示威。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州11日又發生員警執法過當致死事件，布魯克林中心市（Brooklyn Center）資深女警波特（Kimberly Potter）疑似誤將手槍當成電擊槍，射殺20歲非裔青年萊特（Daunte Wright），引發暴動。市長緊急宣布全市11、12日實施宵禁，但仍有數百名示威者包圍分局，衝撞怒吼，與警方爆發肢體衝突。

▲明尼蘇達州國民警衛隊、州際巡警和當地員警都嚴陣以待。（圖／路透）



BBC、CNN、《明星論壇報》等外媒報導，明州州長沃茨（Tim Walz）宣布實施宵禁後，各級學校12日暫停所有課程與活動，曲棍球、籃球與棒球比賽也宣布延後。明州國民警衛隊、州際巡警與當地員警全都嚴陣以待，在布魯克林中心分局周圍架設路障、金屬圍籬，穿戴頭盔、拿著盾牌並組成人牆，阻擋示威者。

儘管如此，仍有數百人無視宵禁，集結在分局外守夜哀悼。他們點燃蠟燭，用粉筆在人行道上寫字，唱誦萊特的名字或「你們無法阻止革命」，甚至飆吼髒話，稍後甚至跳上警車扔擲石頭，遭警方發射閃光彈、催淚瓦斯與橡膠子彈驅離。

▲數百人無視宵禁，集結在分局外抗爭。（圖／路透）



市中心也發生其他激烈示威活動和掠奪事件，一間購物中心附近20間商家遭到闖入洗劫，搶劫案蔓延至鄰近地區。明尼亞波利斯市（Minneapolis）、聖保羅市11日晚間也宣布進入緊急狀態，並且實施2天宵禁。

萊特11日因違反交通規則遭員警攔下，他試圖回到車上時與警方扭打，卻因此被布魯克林中心分局、擁有25年資歷的女警波特射殺身亡。據悉，該員警已經遭到停職調查。

▲警方宣稱涉案員警意外槍殺非裔青年，但法醫判定此案為他殺。（圖／路透）



警察局長甘農（Tim Gannon）在12日的記者會上播放員警隨身攝影機畫面。他坦言，如今任何言語都無法減輕傷痛，但波特原本打算使用電擊槍制伏萊特，卻不慎拿出手槍，才會意外開火。布魯克林中心市長艾略特（Mike Elliott）承諾，他將盡其所能替死者伸張正義。

雖然警方宣稱此案為意外槍殺，但CNN最新消息指出，亨內平郡（Hennepin County）法醫辦公室已宣布，萊特死於胸口的槍傷，死亡方式為他殺，而非意外。

值得注意的是，明尼亞波利斯市去年5月發生「佛洛伊德（George Floyd）之死」悲劇，引爆全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，此案審判目前進入第三周。執法單位預期，審判結果宣布之際，也可能引發暴動。

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