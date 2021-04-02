離譜醉警夜店狂撩美背女大生　2度遭拒竟拿辣椒水「噴眼報復」

地方中心／高雄報導

搭訕不成竟拿辣椒水噴人！高雄市新興區2日清晨4點多，2名男大生和2名女大生趁著連假相約到夜店喝酒，期間周姓男子想搭訕女生，但2名女子不理會，誰料，雙方離開酒吧後又相遇，周姓男子還誤以為女子是傳播妹，同行友人上前制止，未料卻遭周姓男子持辣椒水攻擊，警方訊後將周男依傷害移送。

▲男大生被辣椒水攻擊，蹲在地上沖洗眼睛。（圖／地方中心翻攝）

▲被噴辣椒水的露背辣妹不停擦拭眼睛。（圖／地方中心翻攝）

▲警方將一行人帶返所訊問 。（圖／地方中心翻攝）

警方調查，40歲的周姓男子原本在六合二路某酒吧飲酒，期間酒後想找王姓女子和吳姓女子聊天但被拒絕，雙方離開酒吧後，又在騎樓碰面，2名女子身旁還有2名男性友人陪同，周姓男子誤以為是經紀公司帶小姐出場，因此再度上前搭訕，沒想到又被拒絕，因此產生口角糾紛。

▲警方到場後將周姓男子包圍。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，2名男性友人為保護朋友，本想上前制止，但卻被周姓男子持辣椒水猛噴，造成4人全遭殃，造成眼睛、手部灼傷，蹲在地上狂流鼻涕，將對周姓男子提出傷害告訴。據了解，周姓男子是一名警職人員，警方訊後將他依傷害罪移送。

▲辣妹進派出所仍狂搧眼睛。（圖／地方中心翻攝）