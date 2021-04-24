「不會軍事介入台海衝突」　陸學者：日比美更想遏制中國

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2021年4月16日美日首腦會談發表聯合聲明，出現52年以來首次明確提及台灣。但事後日本首相菅義偉在接受國會議員質詢時強調，「日本不會軍事介入台海衝突。」 對此，大陸學者劉和平卻分析，「菅義偉這番話實際上是棉裡藏針，甚至是帶有一定的威脅與挑釁的意味。」日本在遏制中國崛起的心態上，甚至是比美國還要顯得更加迫切。

美日首腦聯合聲明提及台灣問題後，菅義偉看似想試圖安撫北京。據日本《時事通信社》20日報導指出，日本共產黨議員赤嶺政賢對菅義偉質問，「日本會跟隨美國的對華軍事戰略，在台灣問題上進行軍事干預嗎？」菅義偉明確表示，「完全沒有軍事介入的考慮。」

菅義偉是否從內心沒有考慮以軍事介入台海問題？對此，大陸學者劉和平接受深圳衛視《直新聞》訪問表示，「菅義偉訪美時跟拜登總統共同發表的美日領導人聯合聲明，是以國家的名義、以白紙黑字的方式做出的正式承諾，哪裡是事後幾句輕描淡寫的打圓場就能夠否定得了的？」

▲ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

對於菅義偉事後面對國會質詢所說，「日本不會軍事介入台海衝突」的說法？劉和平直言，「是存在疑問的。」

他進一步分析，第一，菅義偉說，美日聯合聲明中「完全沒有預設軍事介入台海局勢等內容。」 這實際上是在陳述一個事實，因為美日在聯合聲明中的確是沒有明確表示會軍事介入台海局勢。 但是，它卻被個別媒體曲解為了菅義偉表示「日本不會軍事介入台海衝突」。

第二，菅義偉說，「期待當事者可通過直接對話和平解決台灣問題」，這是日本的一貫立場，也是日美的共同立場。 這實際上是軟中帶硬，在為台海局勢劃出紅線，即台海局勢只能和平解決，否則就違背了美日共同的立場。 「言下之意就是，美日也有可能會採用非和平的手段來介入。」

第三，菅義偉說，這對「台灣海峽的和平與穩定有重要的意義」。 那麼，聯想到菅義偉訪美時在記者會上表示，「美日詳細討論了台海局勢，但有些細節不便談」這樣一句話，我認為，這樣一個表述就更是話裡有話了。 憑什麼美日僅僅是在聲明中提到了台灣問題，就能夠「和平與穩定台海局勢」？ 這不是在明擺著告訴外界，美日已經達成了聯手介入台海局勢的共識嗎？

第四，至於為何在聯合聲明中提及台灣問題，菅義偉聲稱，這是因為考慮到中國大陸和台灣的軍事平衡變化等因素。 這不就是在告訴外界，美日共同介入台海局勢的目的，是為了改變當前兩岸軍力失衡的現狀嗎？ 從中我們可以看出菅義偉不僅沒有說過「日本不會軍事介入台海衝突」這樣的話，而且他的這番話實際上是棉裡藏針，甚至是帶有一定的威脅與挑釁的意味。

而這些也就意味著，日本與美國實際上是已經形成了一致的立場。 只不過是因為美國的軍事介入台海局勢的戰略尚未由模糊化走向清晰化，所以日本也只能保留一定的模糊性。

▲日本最後一艘蒼龍級潛艦「鬪龍號」服役，12艘蒼龍級全數到齊。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter）

另外，劉和平也發出警告，外界不要小看日本軍事力量，除了沒有核武器和洲際導彈之外，從常規軍事力量上來說，幾乎跟美軍共用軍事武器的日本，軍事實力在全世界範圍內都是名列前茅的。

目前，在軍事與安全上，劉和平出，美日實際上已經是一對連體嬰，雙方在軍事情報、軍事武器甚至是軍事後勤支援上實際上是共用的，尤其是在美日軍事同盟關係中，日本實際上是處於從屬地位的，基本上沒有自主性與獨立性。

劉和平進一步說，假如美軍真的要介入台海戰爭， 根據《美日安保條約》第六條規定，為有助於日本與遠東的和平及安全，美國獲准使用其陸、海、空軍在日本的設施和區域，來對中國發動攻擊，中國又會坐視不管嗎？ 一旦中國對美軍駐日本的軍事基地進行自衛反擊，日本又會無動於衷嗎？

▲中日關係。（圖／路透社）

還有就是，在剛剛簽訂的美日領導人聯合聲明中，不僅僅是重申了美國對日本的保護義務，以及再度強調了「釣魚島適用於《美日安保條約》第5條」，而且更為關鍵性的是，還重點強調了日本也肩負著保護美國的責任與義務，為此還特別指出日本需要進一步強化自己的國防能力。 這不就是一份美日互相保護協定嗎？

從歷史角度來看，劉和平分析，「中日之間存在著根深蒂固的歷史糾葛以及幾乎是無解的現實領土主權糾紛，日本在遏制中國崛起的心態上，甚至是比美國還要顯得更加迫切。」

劉和平表示，尤其是日本一直是把台灣海峽視為自己的生存命脈，總是以為一旦中國大陸統一了台灣就會立馬封鎖整個台灣海峽，掐斷日本的生命通道。 因此，相較於美國，日本更加不願意看到兩岸的統一。

最後，劉和平認為，日本人做事向來都是經過精心的佈局與提前謀劃的。 事實上，早在上世紀九十年代日本通過《周邊事態法》，後來安倍政府解禁集體自衛權，其實都是在以鴨子劃水的方式，「為軍事介入台海局勢做準備。」