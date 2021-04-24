美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

▲美國23日宣布，恢復接種嬌生疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

嬌生公司製造的新冠疫苗在美國停打11天後，美國疾病控制與預防中心（CDC）與食品藥物管理局（FDA）於23日宣布，審查數據顯示疫苗有助於挽救生命、降低住院治療機率，因此應恢復使用嬌生疫苗的接種，但建議增加可能造成非常罕見但嚴重的血栓風險的一項警語。

根據《紐約郵報》報導，美國CDC疫苗工作組23日表示，接種嬌生疫苗的700多萬人中，目前出現15起血栓案例，其中3名患者死亡，有7人仍在住院，全數血栓病例皆為女性，大部分年齡介於18至49歲之間，是由血塊與低血小板結合而成的極其罕見的血栓症狀（簡稱為TTS），接種嬌生疫苗的總體發病率為每百萬人1.9例。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，血栓發生機率非常低，FDA與CDC都充分相信，疫苗對18歲以上人群的益處超越了其已知與潛在的風險。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，透過這些行動證實，嬌生公司的新冠疫苗可以立即恢復使用。CDC諮詢委員會的伯恩斯坦（Henry Bernstein）博士則說，「今天的介紹與討論讓我確信，解除停打是對美國人最好的公共衛生利益。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

網友超好評！台酒生技酒粕青春露6瓶特價1980元