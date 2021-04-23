快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情加劇，根據《共同社》最新消息指出，首相菅義偉在當地時間23日晚間6時50分左右（台灣時間晚間5時50分）正式宣布，東京都、大阪府、兵庫縣與京都府等4都府縣第3度發布緊急事態宣言，預計時間將從4月25日持續至5月11日，涵蓋日本黃金周假期。

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



這是繼去年4月、今年1月之後，日本政府第三次發布緊急事態宣言，4月底與5月初是日本「黃金週」連假假期，日本政府希望能藉此遏止疫情在連假期間擴大。

菅義偉接受眾議院答詢時也為此致歉，並表示，發布緊急事態宣言是為了因應黃金周假期，希望透過「短期集中型」的防疫，遏止變異病毒株擴散。

為了防止疫情蔓延，會中另同意愛媛縣適用緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期間同樣為4月25日到5月11日；原已實施重點措施的宮城縣與沖繩縣，實施期間則從原訂的5月5日止延長到5月11日止。

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