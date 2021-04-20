日本護理師組隊「衝大阪」支援！確診破6.8萬例　醫療系統瀕崩潰

▲日本當局已從全國徵召70餘名護理師前往大阪支援。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府疫情告急，由於醫療資源已陷入緊繃，因此當局決定從全國各醫院召集護理師組隊前往大阪當地支援，截至19日以前已確保約70名人力。事實上，儘管大阪已實施為期2週的「防止蔓延等重點措施」，並發布「醫療緊急事態宣言」（医療非常事態宣言），然而情況仍不見緩，知事吉村洋文更籲請中央發布第3次的緊急事態宣言。

根據《讀賣新聞》報導，大阪新冠疫情持續惡化，重症病床使用率更是節節升高，醫療資源瀕臨崩潰，為此，文部科學省與厚生勞動省從旗下管理醫院召集約70名護理師，前往大阪支援。此批護理師團隊19日起將會陸續派遣至因護理師人手不足導致病床無法最大化活用的「大阪新冠肺炎重症中心」。

由文部科學省管理的全日本各大學醫院，分別從22間醫院召集35名護理師，而這也是新冠疫情爆發後，首度以文科省的名義召集護理師前往第一線支援。據悉，35人中，幾乎都是曾在ICU或是對照顧使用人工呼吸器病患有經驗的護理師。

厚生勞動省也從旗下所管理的勞災醫院與國立醫院中召集願意前往大阪支援的護理師。根據厚生勞動省表示，截止19日為止，當局一共募集到70名護理師。

另一方面，大阪府知事吉村洋文19日表示，將籲請中央宣布大阪進入第3次的緊急事態，請求發表聲明的決定將於20日在工作會議上正式公布。

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