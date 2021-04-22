日本將發布第3次緊急事態宣言！　國際奧會：不影響東京奧運

▲日本將發布第三次緊急事態宣言，奧委會指不會影響奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情持續升溫，當局準備在23日針對東京都、大阪府、兵庫縣與京都府發布第3度緊急事態宣言。國際奧會（IOC）主席巴赫則表示，此舉是為了因應接下來的日本黃金周假期，和東京奧運沒有關係，不會有直接影響。

NHK報導指出，首相菅義偉22日將與內閣閣員進行討論，預計23日正式對東京都、大阪府、兵庫縣與京都府等4都府縣第3度發布緊急事態宣言，實施期間為包含日本黃金週連假的4月26日到5月9日，約2到3週。

根據《讀賣新聞》報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）21日在記者會上表示，日本政府的決定是為了因應即將到來的黃金周假期，和3個月後即將舉辦的奧運開幕式沒有直接關係，「這是在有限的時間內採取的預防措施，這絕對符合政府的整體政策，與奧運無關。」

巴赫也在記者會中樂觀表示，由於運動員的疫苗接種率非常高，加上先前已公布了參賽手冊（Playbook），當中包括初步防疫規則，屆時奧運選手村將是非常安全的地方。他也坦承，目前正在就是否要讓奧運以「無觀眾」形式進行，和東京奧委會積極磋商中。

►日本擬三度發佈「緊急事態」！東京大阪3都府縣疫情告急 醫療緊繃

►東奧可能取消！不想賭了...日高官認：疫情再惡化「只能放棄」

►5月東奧田徑測試賽放棄開放2萬人進場 考量疫情將閉門舉行

澎湖花火節衝一波！兩人機票、住宿、海洋牧場只要4690

