染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

▲賴清德喊話不能對疫情掉以輕心。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日接獲華航通報，1名40多歲印尼籍男性貨機機師在澳洲確診新冠肺炎，隨即展開調查他在台活動足跡，其中有2名接觸者今（23）日確診，且這3人都有台北清真寺等共同活動史，引發民眾憂心。對此，副總統賴清德在臉書呼籲民眾注意及配合防疫，國外疫情仍嚴峻，台灣雖然相對安全，但仍不能掉以輕心。

賴清德指出，3未確診者都有共同足跡，分別在4月16日和4月19去過台北清真寺、桃園大園清真寺以及全聯蘆竹南竹店。由於確診者在發病前到住院前兩天，曾有去過公共場所的活動史，提醒曾經在這些時間及場所活動的民眾，要多留意，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知接觸史。

賴清德也喊話，國外疫情狀況仍嚴峻，台灣雖然相對安全，但大家還是不能掉以輕心，出入公共場所一定要確實遵守防疫規定，把口罩戴好、勤洗手，符合施打疫苗資格者，或有需求者也請盡快登記施打疫苗。

另外，台北市環保局22日晚間、23日上午進行噴藥消毒，台北清真寺也在23日宣布暫停主麻儀式；台北清真寺總幹事王夢龍則表示，當日有嚴格執行管控與防疫措施，將至少會先暫停一週宗教活動，並視疫情發展隨時調整防疫措施。

不過在確診案例傳出後，指揮中心指台北清真寺沒有做實名制一事，王夢龍證實，在今年2月1日之後就沒有強制進行實名制，但教友的行蹤會盡力而為。