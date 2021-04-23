確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

記者張乃文／採訪報導

中央流行疫情指揮中心今公布3例華航相關感染個案，其中2名是機師，1名是機師同住家人；同時，指揮官陳時中也證實，3人在4／16中午12：00去台北清真寺活動，當天大概有400人。對此，有感染科權威醫師則擔心，因為宗教場所的聚會時間較長，且做禮拜的舉動等，距離也可能較近，比起賣場，宗教場所更讓他感到擔憂。

▲確診機師足跡包括台北及大園清真寺都有。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例境外移入，另有1例本土(案1090)、1例調查中(案1091)。華航一名印尼籍機師在澳洲時自覺出現喉嚨癢情形，並於當地確診，指揮中心在台接觸者匡列及採檢，其中同住10多歲家人(案1090，歸類本土個案)以及同事印尼籍50多歲機師(案1091，感染源待釐清)檢出陽性。

指揮中心公布在澳洲確診的機師在台足跡，他與案1090、案1091兩人4/16都曾到過台北清真寺，當天活動現場約有400人，另他4/19也到過大園清真寺以及全聯蘆竹南竹店。目前華航已累計4名機師確診。

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

對此，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，目前因為還在疫調，無法確定來龍去脈，但公布的足跡最令他擔心的就是宗教場所。醫師表示，在宗教場所可能會有做禮拜等舉動，距離也較近，而全聯會長時間與陌生人靠近或交談的機會是較少的，因此清真寺這個地點是他認為要多加留意的地方。

不過，黃高彬也認為，有些人可能會說機組員的居檢天數可能太少，但他個人覺得整體情況來說，原本的5天縮短成3天並檢驗基本上差不了多少。他直言，問題不在檢疫天數的多寡，而是「這些機師很難管」，常常不按照規矩，應責成航空公司強烈要求管理機組員。

另外，打疫苗是否有助於疫情控管，黃高彬則說，假如打的是輝瑞或莫德納，以研究來說保護力是足夠的，但AZ是7成，那剩下3成該怎麼處理？還是有可能會感染，就算不是重症，也可能是散播者，因此打疫苗暫時也還不能解決一切，最重要的是個人自我管理能力要做好。

在確診案例傳出後，指揮中心也指出，台北清真寺沒有做實名制一事。台北清真寺總幹事王夢龍證實，在今年2月1日之後就沒有強制進行實名制，但教友的行蹤會盡力而為。

針對4月16日當天的狀況，王夢龍說，因為目前正值齋戒月不能吃東西，民眾在16日做完禮拜就離開，也沒有交談；據了解，該機師住在桃園，當天僅待1小時就離開，而且是在戶外的空闊地方。