老高影片出現「台灣國旗」！194萬人全看到　粉絲怕爆：辱華了

圖文／鏡週刊

現年39歲的老高，出生於中國，2004年移居日本，目前因工作在新加坡居住。老高因搜集奇聞軼事哄妻子小茉睡覺，2018年開始經營YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，看似為知識性網紅，不過因為頻道引用資料有誤，也常引發爭議。

Dcard上有網友以「老高會不會被出征？」的標題貼文，文內表示，老高最新影片「世界十大人類禁地」，因講到全世界降雨量最多的城市，老高搬出台北比較時的畫面，左上角出現了台灣國旗。

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該名網友竟自己替老高擔心：「有點擔心老高被小粉紅出征⋯還是我想太多了？」而網友回應也頗為直接，「他人不在中國，影片也沒在靠中國市場吃飯」、「他後台比你還要硬許多，你只要擔心好自己就好。」

老高每部影片都有數十萬點閱，雖然爭議不少，不過有網友持平說，把老高當天橋下的說書人即可，「老高本來就是拿來當聽故事用的，千萬不要把他當教科書來看」，也是提醒大家對網路資訊要多一分求證。



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