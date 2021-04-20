　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「被告林XX未到」正妹女檢開幽靈偵查庭被抓包　冒險背後原因曝

盧姓檢察官因擔心遭扣考績，竟偽造開庭紀錄，掩飾某案件3個月未進行偵查的情況，被台中地檢署緩起訴處分。（讀者提供）

▲盧姓檢察官因擔心遭扣考績，竟偽造開庭紀錄，掩飾某案件3個月未進行偵查的情況，被台中地檢署緩起訴處分。

圖文／鏡週刊

法務部為防止檢察官拖延辦案影響當事人權利，設有案件3個月必須進行一次偵查作為的考核規定，立意良善。但台中地檢署盧姓檢察官為躲避案件考核，竟偽造開庭紀錄，遭台中高分檢查獲，發交台中地檢署分案偵辦，盧坦承不諱，被依偽造文書罪緩起訴處分。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，盧姓檢察官案件負荷量大，確實有違失行為，本署已經有針對此事進行相關行政及司法調查處理，也會提醒機關同仁不要發生違失情形。

台中地檢署檢察官平均每月都新收近百件案件，檢察官結案壓力頗大，圖為台中地檢署第二辦公室。

全案是去年10月26日高等檢察署至台中地檢署進行例行業務檢查時，發現其中一件違反《著作權法》的案件，已經逾期未結案，偵查紀錄卻不太對勁，被告屢傳不到，因此交給台中地檢署詳查原因。

台中地檢署初步比對相關資料，也覺得不太尋常，認為盧姓檢察官開庭紀錄確實有異狀，檢察長立即下令分案偵辦，承辦檢察官啟動調查後發現，盧姓檢察官去年8月20日在辦案進行簿上，寫下一件違反《著作權法》案件訂於7月3日下午5點15分偵訊林姓被告，並以電話告知被告攜帶證件及相關資料到庭說明，4天後又在開庭點名單上寫著「被告林××未到，候核辦，××，7/3」。

▼檢察官開庭都需填辦案進行單，行政人員再依進行單排出偵查庭供其使用，二者一比對就知道是否如實開庭。

檢察官開庭都需填辦案進行單，行政人員再依進行單排出偵查庭供其使用，二者一比對就知道是否如實開庭。（翻攝自法務部 Youtube）

去年10月8日，盧姓檢察官又再次在辦案進行簿上，紀錄該著作權案訂於9月29日下午開庭，並紀錄有電話通知林姓當事人等。4天後，盧又在點名單上記載「被告林××未到，候核辦，××，9/29」。

但承辦檢察官調閱台中地檢署該兩日的排庭表、辦案進行簿等內部資料，都沒有盧姓檢察官的開庭紀錄，紀錄科也沒有檢方寄發傳票通知當事人出庭的紀錄，涉及該著作權案的林姓被告，當然也沒有接獲地檢署通知的通聯紀錄，相關事證都顯示，該案在地檢署開庭的文書紀錄，明顯涉及造假，就是為了規避法務部的考核。

全台各地檢署收案量年年增加，司法官人力擴編卻跟不上，工作量超載，不只年輕檢察官大喊吃不消，連入行許久的資深檢察官也不勝負荷，有人為了規避考核，竟鋌而走險，偽造開庭紀錄，躲避案件3個月必須進行至少一次偵查作為的規定，遭檢方業務檢查時發現，涉案檢察官已認罪，獲得緩起訴處分。


更多鏡週刊報導
【美女檢開庭造假1】檢察官爆肝辦案結不完　地檢署成全台最大討債公司
【美女檢開庭造假2】錯失陪媽媽最後一天　美女檢臉書曝辦案辛酸
【美女檢開庭造假3】司改疏解訟源沒進度　基層檢察官炸鍋掀逃亡潮

ET快訊
起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出
快訊／高雄「3區」緊急停水！　明起連停12小時
小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案
辣模Liz消失10年近況曝！　回巴拉圭嫁好尪「考上整形醫師」
邱鋒澤被綠…陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！　痛斥4瞎事反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

病父遺囑寫「2字」曝真相　兒丟繼承權、2女領百萬逆轉無罪

每月仍爽領18萬！「退案王」檢察官背景曝　遭退件123次吃2丙

私吞5萬片防疫口罩「大賺無本生意」　三總員工、包商涉貪污交保

「被告林XX未到」正妹女檢開幽靈偵查庭被抓包　冒險背後原因曝

台中駕駛拒臨檢飆速逃！撞飛騎士害彈飛10公尺　衝進檳榔攤重傷

台中大火奪3童命！得知2家人皆清寒　後事他免費全包了

76行者無償修復遺體！他曝5000字血淚歷程　看到一個名字當場痛哭

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

快訊／嘉義暗夜噴「火團」！烈焰濃煙竄天　恐怖現場曝光

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

病父遺囑寫「2字」曝真相　兒丟繼承權、2女領百萬逆轉無罪

每月仍爽領18萬！「退案王」檢察官背景曝　遭退件123次吃2丙

私吞5萬片防疫口罩「大賺無本生意」　三總員工、包商涉貪污交保

「被告林XX未到」正妹女檢開幽靈偵查庭被抓包　冒險背後原因曝

台中駕駛拒臨檢飆速逃！撞飛騎士害彈飛10公尺　衝進檳榔攤重傷

台中大火奪3童命！得知2家人皆清寒　後事他免費全包了

76行者無償修復遺體！他曝5000字血淚歷程　看到一個名字當場痛哭

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

快訊／嘉義暗夜噴「火團」！烈焰濃煙竄天　恐怖現場曝光

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　德州最新民調45％選民挺選州長

瘋電影／私刑救援　尊重教育何其重要？

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出道

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

澎湖最新景點要開了！「粉紅小丑魚海洋館」超療癒　免門票玩到爽

花蓮療癒賞花秘境！走瓦拉米步道賞桐花 登30樓高吊橋穿越峽谷

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

梅雨季快到！他怕「愛車有霉味」跪求保養撇步　網傻眼：漏水車？

男人的浪漫！日男發明超炫神器　一按開關「食物伴隨燈光」登場

社會熱門新聞

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

76行者無償修復遺體　5000字曝血淚歷程

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

即／嘉義回收場傳火警

北部妹摩鐵赴約大老闆　遭短褲男性侵

即／台鐵電聯車擦撞轎車　溪洲平交道傳事故

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

台中大火奪3童命　後事他全包

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

獨／3童命喪火窟　鄰驚爆小兄妹曾被反鎖屋內

更多熱門

相關新聞

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

民眾黨17、18日舉行黨代表共識營暨首次臨時黨代表大會，身兼黨主席的台北市長柯文哲親自坐鎮與黨代表面對面座談，除了討論公共議題，縣市長及議員選戰布局也是這次民眾黨共識營的焦點，甚至有黨代表在閉門座談會上登記發言，直言反對黨籍立委帶職參選明年底的縣市長。

「退案王」檢察官遭退件123次吃2丙　每月仍爽領18萬

「退案王」檢察官遭退件123次吃2丙　每月仍爽領18萬

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

諸慶恩案再審開庭　檢強調死者冤屈

諸慶恩案再審開庭　檢強調死者冤屈

花旗280萬卡友別崩潰！　達人推「這張卡」看電影優惠

花旗280萬卡友別崩潰！　達人推「這張卡」看電影優惠

關鍵字：

鏡週刊檢察官法務部

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／高雄3區21日起「緊急停水」

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

阿滴染髮影片意外曝戀情！

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面