「被告林XX未到」正妹女檢開幽靈偵查庭被抓包　冒險背後原因曝

▲盧姓檢察官因擔心遭扣考績，竟偽造開庭紀錄，掩飾某案件3個月未進行偵查的情況，被台中地檢署緩起訴處分。



圖文／鏡週刊

法務部為防止檢察官拖延辦案影響當事人權利，設有案件3個月必須進行一次偵查作為的考核規定，立意良善。但台中地檢署盧姓檢察官為躲避案件考核，竟偽造開庭紀錄，遭台中高分檢查獲，發交台中地檢署分案偵辦，盧坦承不諱，被依偽造文書罪緩起訴處分。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，盧姓檢察官案件負荷量大，確實有違失行為，本署已經有針對此事進行相關行政及司法調查處理，也會提醒機關同仁不要發生違失情形。

全案是去年10月26日高等檢察署至台中地檢署進行例行業務檢查時，發現其中一件違反《著作權法》的案件，已經逾期未結案，偵查紀錄卻不太對勁，被告屢傳不到，因此交給台中地檢署詳查原因。

台中地檢署初步比對相關資料，也覺得不太尋常，認為盧姓檢察官開庭紀錄確實有異狀，檢察長立即下令分案偵辦，承辦檢察官啟動調查後發現，盧姓檢察官去年8月20日在辦案進行簿上，寫下一件違反《著作權法》案件訂於7月3日下午5點15分偵訊林姓被告，並以電話告知被告攜帶證件及相關資料到庭說明，4天後又在開庭點名單上寫著「被告林××未到，候核辦，××，7/3」。

▼檢察官開庭都需填辦案進行單，行政人員再依進行單排出偵查庭供其使用，二者一比對就知道是否如實開庭。



去年10月8日，盧姓檢察官又再次在辦案進行簿上，紀錄該著作權案訂於9月29日下午開庭，並紀錄有電話通知林姓當事人等。4天後，盧又在點名單上記載「被告林××未到，候核辦，××，9/29」。

但承辦檢察官調閱台中地檢署該兩日的排庭表、辦案進行簿等內部資料，都沒有盧姓檢察官的開庭紀錄，紀錄科也沒有檢方寄發傳票通知當事人出庭的紀錄，涉及該著作權案的林姓被告，當然也沒有接獲地檢署通知的通聯紀錄，相關事證都顯示，該案在地檢署開庭的文書紀錄，明顯涉及造假，就是為了規避法務部的考核。

全台各地檢署收案量年年增加，司法官人力擴編卻跟不上，工作量超載，不只年輕檢察官大喊吃不消，連入行許久的資深檢察官也不勝負荷，有人為了規避考核，竟鋌而走險，偽造開庭紀錄，躲避案件3個月必須進行至少一次偵查作為的規定，遭檢方業務檢查時發現，涉案檢察官已認罪，獲得緩起訴處分。



更多鏡週刊報導

【美女檢開庭造假1】檢察官爆肝辦案結不完 地檢署成全台最大討債公司

【美女檢開庭造假2】錯失陪媽媽最後一天 美女檢臉書曝辦案辛酸

【美女檢開庭造假3】司改疏解訟源沒進度 基層檢察官炸鍋掀逃亡潮