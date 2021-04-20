柯文哲閉門對話流出！　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

▲一直標榜不藍不綠的柯文哲，曾在去年一場不公開的內部共識營上調查柯營重要成員的國族認同，結果光譜落在中間偏獨。

圖文／鏡週刊

民眾黨17、18日舉行黨代表共識營暨首次臨時黨代表大會，身兼黨主席的台北市長柯文哲親自坐鎮與黨代表面對面座談，除了討論公共議題，縣市長及議員選戰布局也是這次民眾黨共識營的焦點，甚至有黨代表在閉門座談會上登記發言，直言反對黨籍立委帶職參選明年底的縣市長。

據轉述，閉門座談會上，黨內對於黨籍立委可能出征縣市首長出現雜音，有黨代表直言反對立委帶職參選縣市長，更主張「要選就要辭職」，以免讓黨成為被攻擊的目標，語畢獲台下不少黨代表掌聲。

▼據轉述，柯文哲在與黨代表的共識營上，要大家在統獨議題不要掉進藍綠設定的戰場裡。



對此，據轉述，柯未正面回應，僅表示黨籍立委若要兼任地方黨部主委不是不行，前提就是要下去選縣市長，否則應把重心放在立委職權上。另曾代表民眾黨參選北市立委的黨代表張幸松則主張，明年底議員選戰，應以曾替黨征戰過、或列入本屆不分區的人選為優先考量，惟並未成為決議。

民眾黨對明年大選的運作也逐漸加溫。重中之重的台北市，被視為柯文哲接班人的副市長黃珊珊，近來不僅勤跑基層暖身，還接任客家文化基金會董事長、搶攻客家票源，連垃圾車的廣播系統也置入她的聲音，在北市大街小巷播送。

▼被點名是柯文哲接班人的黃珊珊近日勤跑基層，連垃圾車廣播她都獻聲搶曝光。



此外，選在林森錢櫃大火週年之際，柯文哲本月27日打算帶著統籌此案的黃珊珊聯手舉行記者會，宣布北市公共安全新規定。本刊掌握，除了將公布北市火災預防自治條例的增修條文內容，也新訂聯合稽查規定，過去隨機抽查時市府人員往往來不及調閱紙本竣工圖說等場所資訊，未來將全面E化，整合建物各類圖說及跨局處抽的資料，避免重蹈覆徹。



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