　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲閉門對話流出！　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

一直標榜不藍不綠的柯文哲，曾在去年一場不公開的內部共識營上調查柯營重要成員的國族認同，結果光譜落在中間偏獨。

▲一直標榜不藍不綠的柯文哲，曾在去年一場不公開的內部共識營上調查柯營重要成員的國族認同，結果光譜落在中間偏獨。

圖文／鏡週刊

民眾黨17、18日舉行黨代表共識營暨首次臨時黨代表大會，身兼黨主席的台北市長柯文哲親自坐鎮與黨代表面對面座談，除了討論公共議題，縣市長及議員選戰布局也是這次民眾黨共識營的焦點，甚至有黨代表在閉門座談會上登記發言，直言反對黨籍立委帶職參選明年底的縣市長。

據轉述，閉門座談會上，黨內對於黨籍立委可能出征縣市首長出現雜音，有黨代表直言反對立委帶職參選縣市長，更主張「要選就要辭職」，以免讓黨成為被攻擊的目標，語畢獲台下不少黨代表掌聲。

▼據轉述，柯文哲在與黨代表的共識營上，要大家在統獨議題不要掉進藍綠設定的戰場裡。

據轉述，柯文哲在與黨代表的共識營上，要大家在統獨議題不要掉進藍綠設定的戰場裡。（民眾黨提供）

對此，據轉述，柯未正面回應，僅表示黨籍立委若要兼任地方黨部主委不是不行，前提就是要下去選縣市長，否則應把重心放在立委職權上。另曾代表民眾黨參選北市立委的黨代表張幸松則主張，明年底議員選戰，應以曾替黨征戰過、或列入本屆不分區的人選為優先考量，惟並未成為決議。

民眾黨對明年大選的運作也逐漸加溫。重中之重的台北市，被視為柯文哲接班人的副市長黃珊珊，近來不僅勤跑基層暖身，還接任客家文化基金會董事長、搶攻客家票源，連垃圾車的廣播系統也置入她的聲音，在北市大街小巷播送。

▼被點名是柯文哲接班人的黃珊珊近日勤跑基層，連垃圾車廣播她都獻聲搶曝光。

被點名是柯文哲接班人的黃珊珊（圖）近日勤跑基層，連垃圾車廣播她都獻聲搶曝光。（翻攝黃珊珊臉書）

此外，選在林森錢櫃大火週年之際，柯文哲本月27日打算帶著統籌此案的黃珊珊聯手舉行記者會，宣布北市公共安全新規定。本刊掌握，除了將公布北市火災預防自治條例的增修條文內容，也新訂聯合稽查規定，過去隨機抽查時市府人員往往來不及調閱紙本竣工圖說等場所資訊，未來將全面E化，整合建物各類圖說及跨局處抽的資料，避免重蹈覆徹。


更多鏡週刊報導
【柯營統獨大解祕3】不當小跟班　「二好二壞」揭民眾黨公投策略
【柯營統獨大解祕】祕密調查國族認同　柯文哲陣營統獨光譜落點曝光
【柯營統獨大解祕1】甩鍋小藍標籤　幕僚操盤柯文哲「同框」鄭南榕

ET快訊
起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出
快訊／高雄「3區」緊急停水！　明起連停12小時
小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案
辣模Liz消失10年近況曝！　回巴拉圭嫁好尪「考上整形醫師」
邱鋒澤被綠…陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！　痛斥4瞎事反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲閉門對話流出！　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

丁怡銘回鍋！李艷秋FB出題考網友　狠酸民進黨字典裡沒有「這4字」

丁怡銘回鍋行政院月領12萬　牛肉麵老闆坦言失望

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！願助年輕人投入社會

交通部長的最後一天！洪慈庸「1句力挺」林佳龍：他一直用心付出

台灣「恐怖價值觀」害女性不敢生小孩！　段宜康：該檢討移民政策

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

丁怡銘回鍋政院！　趙少康猛酸民進黨：用人像黑道幫派

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

柯文哲閉門對話流出！　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

丁怡銘回鍋！李艷秋FB出題考網友　狠酸民進黨字典裡沒有「這4字」

丁怡銘回鍋行政院月領12萬　牛肉麵老闆坦言失望

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！願助年輕人投入社會

交通部長的最後一天！洪慈庸「1句力挺」林佳龍：他一直用心付出

台灣「恐怖價值觀」害女性不敢生小孩！　段宜康：該檢討移民政策

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

丁怡銘回鍋政院！　趙少康猛酸民進黨：用人像黑道幫派

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　德州最新民調45％選民挺選州長

瘋電影／私刑救援　尊重教育何其重要？

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出道

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

澎湖最新景點要開了！「粉紅小丑魚海洋館」超療癒　免門票玩到爽

花蓮療癒賞花秘境！走瓦拉米步道賞桐花 登30樓高吊橋穿越峽谷

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

梅雨季快到！他怕「愛車有霉味」跪求保養撇步　網傻眼：漏水車？

14歲少女夜衝撞樹亡！後座21歲男網友噴飛　零件散落一地

政治熱門新聞

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

丁怡銘月領12萬　牛肉麵老闆失望

丁怡銘回鍋！李艷秋FB狠酸民進黨

交通部長最後一天！洪慈庸力挺林佳龍

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

丁怡銘回鍋政院！趙少康猛酸民進黨

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

王國材升交通部長　國民黨團轟：又是赤裸裸派系分贓

蘇貞昌回聘丁怡銘　黃光芹：真以為蔡英文會讓他做好做滿

新黨內鬨！李慶元被批台獨分子　搬出新黨宣言「是郁慕明變質」

更多熱門

相關新聞

女檢開「幽靈偵查庭」被抓包　冒險背後原因曝

女檢開「幽靈偵查庭」被抓包　冒險背後原因曝

法務部為防止檢察官拖延辦案影響當事人權利，設有案件3個月必須進行一次偵查作為的考核規定，立意良善。但台中地檢署盧姓檢察官為躲避案件考核，竟偽造開庭紀錄，遭台中高分檢查獲，發交台中地檢署分案偵辦，盧坦承不諱，被依偽造文書罪緩起訴處分。

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

柯稱4月完成中繼市場⋯至今仍是工地

柯稱4月完成中繼市場⋯至今仍是工地

花旗280萬卡友別崩潰！　達人推「這張卡」看電影優惠

花旗280萬卡友別崩潰！　達人推「這張卡」看電影優惠

台灣每7對夫妻就有一對不孕　醫曝「求子最大敵人」

台灣每7對夫妻就有一對不孕　醫曝「求子最大敵人」

關鍵字：

鏡週刊柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／高雄3區21日起「緊急停水」

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

阿滴染髮影片意外曝戀情！

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面