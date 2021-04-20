「為趕結案錯失陪我媽最後一天」　台中嬌小美女檢曾說：生不如死

▲台中地檢署檢察官平均每月都新收近百件案件，檢察官結案壓力頗大，圖為台中地檢署第二辦公室。



圖文／鏡週刊

台中地檢署盧姓檢察官為躲避案件考核，竟偽造開庭紀錄，遭台中高分檢查獲，發交台中地檢署分案偵辦，盧坦承不諱，被依偽造文書罪緩起訴處分。雖然偽造開庭不可取，但此事也突顯檢方偵查案件過量、爆肝辦案的老問題，盧姓檢察官就曾在臉書透露辦案辛酸。

去年10月1日盧在母親忌日當天，於臉書貼文感慨，「2年前的今天，為了趕結案，錯失了能陪我媽的最後一天，當時我發誓死也不要再做這種蠢事，結果兩年後的今天，我依然是個沒底氣的蠢貨，原來我是生不如死啊…別賣自己的命，不值。」文中除了表達對母親的思念，也透露日常結案的工作壓力，沒想到就在同年月底，因業務檢查遭查獲偽造假開庭紀錄。

▼盧姓檢察官過去曾在母親忌日當天於臉書PO文指稱自己「生不如死」。



盧姓檢察官應訊時，坦承在辦案進行單、點名單上，寫上假的開庭紀錄，製造案件有在規定時限內進行處理的假象，過程跟不知情的書記官證述一致。

承辦檢察官因而認為，盧姓檢察官涉犯偽造文書罪事實明確，她雖已有超過20年的檢察官資歷，理應遵守法律執行職務，卻因積案太多，導致收案超過3個月沒處理，為了逃避考核，偽造開庭紀錄，惟念在她犯後坦承不諱，深表悔悟，因此在今年1月間予以緩起訴1年處分，另應在緩起訴處分確定後4個月內，繳納15萬元給國庫。

▼盧姓檢察官笑容甜美，打扮很有品味，是同事眼中的美女檢察官。



▼盧姓檢察官喜歡蒐集絲巾，也經常在臉書分享絲巾打法。



盧姓檢察官被查出偽造出庭紀錄的消息傳出後，引發台中地檢署內部議論紛紛，部分人士感嘆，盧在檢察界已超過20年，對龐大的工作量理當有一套調適方法，怎會犯下如此離譜的錯誤。

中興大學畢業的盧通過司法特考後，1997年從司法官訓練所37期結業，先後曾在士林地檢署及苗栗地檢署等處任職，2012年9月調任至台中地檢署。

有同仁私下形容她身材嬌小，個性十分活潑大方，穿著非常有品味，至今未婚，過去一直與父母同住，並說她喜歡搜集各大精品品牌的絲巾，也時常在臉書分享絲巾的打法，除此之外，也有同事肯定她辦案能力頗佳。



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