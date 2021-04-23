邁進雙語國家　教育部擴大引進70名美籍英語教學助理

▲美籍英語教學人員獎學金計畫引進70名美籍教學助理將投入縣市政府國中小學校營造口說式英語情境。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為邁向2030年雙語國家政策，教育部今（23日）指出，將規劃從110學年度起擴大引進外籍英語教學助理；其中與學術交流基金會合作「美籍英語教學人員獎學金計畫」，將引進70名美籍英語教學助理，協助國民中小學營造英語的學習環境。

教育部指出，美國學術交流基金會自92年起與地方政府合作，透過嚴格甄選機制，引薦美國傅爾布萊特青年得獎人來臺擔任傅爾布萊特協同英語教學計畫（Fulbright ETA - English Teaching Assistant Program)教學助理，主要從事協同英語教學，並參與雙語教育、英語營及英語村的實境教學。

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教育部提到，本次從ETA計畫進一步延伸出的ETF計畫，主要以留任目前或曾擔任ETA教學助理、美國聯盟大學具教育相關碩士或具TESOL證書等優秀教學人員進行招募，因此，擔任本計畫的美籍英語教學助理將可延續ETA計畫教學助理在臺灣教學經驗，傳承及深根教育影響力。

教育部表示，此次ETF計畫將擴增英語教學人力資源，蓄積臺灣英語教學的外籍師資與師訓量能，以及延攬優秀美籍英語教學助理為主軸，引進美籍教學助理除在國中小學課堂上輔助中師營造口說英語環境外，也會投入在課外，像是：社團活動、球隊運動、陪伴閱讀、英語演講培訓、話劇練習、戶外課程互動、烘焙家藝交流、舉辦營隊活動等，藉由多元方式創造學生開口說英文，培養學生英語溝通的習慣。

教育部期待，透由美籍英語教學助理駐校協助營造英語口說環境，鼓勵學生除英語課外，也能提升中小學生英語溝通能力；另一方面，學術交流基金會也將透過舉辦師訓工作坊，提供「英語教育師資培訓工作坊研習」與「中外師跨文化議題工作坊研習」多元國際化課程，讓中、外師有多元文化交流分享的機會，共同精進教學知能。