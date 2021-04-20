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高雄和春技術學院列專輔多年　教育部發函：110學年度起全部停招

▲校園生活,大學教育,男女高中生,下課（圖／記者林世文攝）

▲受少子化影響，愈來愈多學校面臨停招。（圖／記者林世文攝）

文／中央社記者陳至中台北20日電

位於高雄市的和春技術學院，被列入專案輔導學校多年，教育部經徵詢私校諮詢會後，2月發函要求自110學年度起全部停招，校方需提報停招計畫，確保現有688名學生的權益。

受到少子女化趨勢影響，台灣許多私立大專校院都面臨招生危機，和春技術學院107學年度、108學年度全校註冊率未達6成，但後續校方解釋有漏列部分人數，109學年度則為64.34％（全校註冊率未達6成曾是「專案輔導學校」和「預警學校」的指標之一）。

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教育部表示，和春技術學院於民國104年起被列入專輔學校，至今多年，為維護學生受教品質及教師權益，依據「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」及「私校法」第55條規定，經徵詢私立學校諮詢會後，於今年2月22日發文命該校110學年度全部停招。

教育部表示，會要求和春技術學院於近期提報停招計畫，須保障現有688名學生受教權益，或提供轉學輔導配套措施。

和春技術學院停招後，如果還是沒改善教學品質，不排除走向停辦、轉型、退場。

和春技術學院曾於106年被媒體爆出以上百名中年人當「人頭學生」，藉此提高註冊人數。教育部訪查時找不到相關學生，校方都以請假或實習等理由搪塞，加上連續數次教學品質查核未通過，於107學年度被教育部停招6個系、1000多個名額，109學年度核定招生名額剩258名。

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