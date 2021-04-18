鳳山高中校慶學生黑衣抗議「拒絕接受不民主」　教育部出面回應

文／中央社記者陳至中台北17日電

鳳山高中學生不滿校慶不開放校外人士，溝通不對等，今天集體穿黑衣抗議。教育部晚間表示，已請學校妥善溝通，除落實防疫措施外，也要尊重校務民主程序，資訊與表達意見須對等。

▲鳳山高中學生拉黑布條「拒絕接受不民主」，呼籲校方正視學生意見 。（圖／鳳山高中學生會提供）

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鳳山高中校慶園遊會因防疫考量，不開放校外人士進場，學生會等組織不滿與校方多次溝通並提出因應方案，都遭駁回，今天號召上百名學生穿黑衣、戴黑口罩，在校園呼口號抗議。

教育部今天晚間告訴中央社記者，依照高雄市政府衛生局的防疫規定，4月1日起1000人以上活動須將防疫計畫書提報審核。經查鳳山高中校慶活動，衛生局的建議是落實實名制、體溫監測、禁止邊走邊飲食、全程戴口罩、設置飲食專區、防疫宣導舉牌等。

教育部表示，鳳山高中曾開放學生投票，以辦理對外開放的園遊會為最高票，但校方考量衛生局的防疫建議，再度召開防疫小組會議，並邀請學生代表共同出席討論，最終決議是辦理不對外開放的園遊會。

教育部表示，已由國民及學前教育署督請鳳山高中校方，持續與學生妥善溝通。開辦活動除了落實防疫措施，也要尊重校務民主程序，資訊與表達意見須對等。

鳳中校長羅金盛今天稍早表示，防疫非校方層級可以決定，基於安全考量，只剩不辦或閉門舉辦2選項，學校也十分為難。對於抗議行動，他則表示是民主的表現，日後會尋求更好的溝通模式。