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小24歲嫩女友「獻尿」救人！藏麵包夾進警局稀釋...毒鴛鴦下場曝

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▲▼公廁,尿尿,廁所,馬桶,大便,小便,尿液。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳姓男子吸毒被逮，為了躲過尿液檢測，竟叫女友探視時夾帶女性尿液給自己摻用。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

陳姓男子吸毒遭警查獲，小他24歲的王姓女友知情後，竟將女性尿液裝好藏在麵包袋中，趁探視男友時一併轉交，讓陳男得以摻入原尿液，進而產生不正確的驗尿結果，不過計畫進行時慘遭警識破。陳男為此再添一罪，與女友一同被依湮滅證據罪送辦，法院審結各處2人有期徒刑3月及拘役20日。全案仍可上訴。

32歲王女2017年3月28日下午接到電話，得知男友及另名友人因吸毒遭逮，為了拯救2人，她竟聽信男友突發奇想的提議，於同日下午2點，蒐集完女性尿液後分別裝入2個小塑膠袋，再將小尿袋連同麵包放在更大的袋子內，以此方式掩人耳目，趁探視男友時把麵包轉交給他。

陳男收到女友的「愛心麵包」後，趕緊與友人一同至刑大局所廁所內，將女性尿液摻入自己尿液中，企圖湮滅破壞尿液的證據效力，進而產生不正確的驗尿結果，不料計畫進行過程中遭警識破，當場再添一罪嫌，被移送法辦。

桃園地院審理時，王女坦承犯行，不過陳男僅承認有委請女友準備尿液，否認企圖湮滅證據的犯行；法官認為王女過去無前科，素行良好，此次是因與陳男為情侶而受牽累，犯罪情況值得同情，審結依變造刑事證據罪判她拘役20日，得易科罰金2萬元，另陳男因有累犯紀錄，被依變造刑事證據罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

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