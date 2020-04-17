Call人刪電腦檔案湮滅證據　潤寅詐貸案律師「身心俱疲」認罪了！

▲潤寅詐貸案律師黃呈熹當庭認罪湮滅證據，希望法官給予免刑獲減刑機會。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

老牌紡織貿易商潤寅集團，因涉詐貸9家銀行高達386億元，負責人楊文虎、妻子王音之、女兒楊宇晨都因此遭羈押禁見，其他相關人也捲入風波。台北地院17日針對律師黃呈熹涉嫌協助滅證的部分開庭，先前黃都否認犯罪，但如今他調整策略，表示已身心俱疲願意認罪，不過仍否認洗錢。

曾在台北及高雄地院擔任法官的黃呈熹，於2019年間擔任潤寅的顧問，不料潤寅詐貸爆發後，他被檢方指控涉嫌幫忙滅證、洗錢遭起訴。先前開庭時，他搬出法律見解抗辯，依最高法院實務見解，在無人提告、檢方調查前，並不構成《刑法》的滅證犯刑，他質疑檢方將潤寅案確立「刑事被告案件」前的事實，作為部分起訴他的依據。

▲黃呈熹2019年10月初，曾因捲入潤寅詐貸案遭約談後，被檢察官諭令100萬元交保，當時他無奈表示，「洗錢？不過就是律師費收的比較多而已！」（圖／資料照／記者劉昌松攝）

北院今再度開庭，上午傳喚同案被告楊文虎、王音之、潤寅會計林奕如3人，以證人身分出庭作證，下午再傳喚另3名證人。而黃呈熹對於他涉犯滅證部分，當庭認罪了，他表示，不管是法律上、道德上或媒體上，他都不想再以法律見解抗辯，他已身心俱疲，他確實有參與討論如何滅證，並聯繫相關工程人員將電腦資料銷毀，他身為律師卻犯下錯誤，因此願意認罪。

黃呈熹的委任律師也說，希望法官能免除黃的刑責，或給予減刑機會，判6月以下的徒刑並得易科罰金。

然而公訴檢察官認為，黃只承認有聯絡電腦工程專業人士刪除電腦檔案，但其實黃還有借出辦公室位置藏放潤寅相關物證，並指示潤寅員工將上百箱的文件送到回收廠銷毀，且洗錢部分黃仍否認犯罪，請法官審酌。

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