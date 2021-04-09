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撞飛騎士裝熱心民眾還滅證...延遲送醫致死！無良3男被起訴

▲桃園市張姓男子於2018年12月間開車搭載陳姓等3名友人，行經中壢區中豐路附近不慎碰撞撞王姓騎士致其倒地受傷，事後宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子於2018年12月間開車搭載陳姓等3名友人，行經中壢區中豐路附近不慎碰撞撞王姓騎士致其倒地受傷，事後宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子於2018年12月間清晨開車搭載陳姓、丁姓與賴姓友人，行經中壢區中豐路附近時不慎車身側撞王姓騎士致使倒地受傷，張男等人雖未逃逸，但未及時報警送醫急救，導致王錯失黃金救援時機，王後來被緊急送醫開刀手術，仍於14天後宣告不治；檢警根據現場監視畫面查出，張男等人闖禍後一度還以熱心民眾自稱，甚至湮滅現場血跡，企圖躲避警方追查，桃檢歷經年餘偵辦9日偵結依遺棄致死與湮滅證據等罪嫌將張等3人提起公訴。

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，肇事轎車右側車身有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，肇事轎車右側車身有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，22歲張姓男子在2018年12月26日駕車搭載24歲的陳姓男子、24歲的丁姓男子與賴姓男子共4人，清晨5時45分行經中壢區中豐路、元化路口附近時，車身右側不甚碰撞66歲王姓騎士導致翻車倒地，王還噴飛至路旁，當時，張等人下車查看，王頭部等處受傷出血，未料張等人不但未立即報警送醫治療，還與王姓騎士對話，後來見王狀況不對，趕緊報警處理。

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，中壢警方查看肇事現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，中壢警分查看肇事現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張等人錯失將王姓騎士送醫黃金救援時機，遲至42分鐘後才打119與報警，王被送往中壢天晟醫院急救後再轉送林口長庚醫院，緊急進行顱內手術，在加護病房急救，14天後仍因創傷性顱內出血導致中樞神經衰竭死。

中壢警分局跟現場路口監視畫面發現，張肇事後與同車陳姓、丁姓男子等人下車查看，其中陳以腳踢開一只塑膠袋放在血跡上，丁男再以沾染血跡塑膠袋徒手丟往路旁，避免張男犯行被警方追查，甚至員警到場時還以熱心民眾自稱，但事後被證實是肇事者。王姓騎士家人獲悉後憤而提告。

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，事後證明肇事現場距離消防分隊與派出所僅百公尺左右。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子開車撞飛騎士，事後證明肇事現場距離消防分隊與派出所僅百公尺左右。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男等人在偵訊時一度辯稱，曾與王姓騎士對話，但王當時表示不需要叫救護車、不用報警等語，還可以與他們聊天，後來覺得王越來越不舒服，才趕緊與王男妻子聯繫後送醫；丁男與陳男則坦承也湮滅現場血跡等情事；王姓騎士妻子則證稱，案發後曾接獲丈夫來電以微弱氣息說「我摔了，來帶我回家」等語，後來才由不詳男子詢問是否需要送醫。

檢方根據警方提供現場事故圖、道路交通事故調查表、監視器畫面與車損照片等資料佐證，確認王男在車禍後曾起身後再次摔倒之事實，張男等人確有與王發生碰撞，事後丁與陳男企圖湮滅血跡等證據，醫院證實王男因車禍導致腦內出血、水腦症、顏面骨折倒至中樞神經衰竭致死等診斷證明，證實確有因延誤就醫導致王男昏迷指數從天晟醫院時的9分轉至林口長庚醫院時，指數僅剩4分，若能提早1小時到院，可延緩腦幹壓迫獲得手術及時緩回生命之結果，且犯案現場距離派出所僅百公尺，張等人應可及時到派出所報案，偵結依遺棄致死、湮滅證據等罪嫌將張男等3人起訴。

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