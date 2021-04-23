黑衣人闖警局砸電腦5天後才知道　王鴻薇批分局長狀況外、想私了

記者蘇晏男／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所體技教官楊忠蒞16日凌晨酒後與多人起口角，對方不滿沿路追趕，甚至其中2位著黑衣的民眾衝進派出所內，砸壞值班檯上的電腦螢幕，但案情過了5天後才因基層PO上網才曝光，被質疑想用悔過書了事。

▲擅闖松山警分局欲追打楊忠蒞的民眾事後寫下悔過書致歉。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，台北市議員王鴻薇22日質詢時斥責警方私了未法辦，松山警分局長林志誠則表示，全案是警方的錯，已懲處所長及肇事警員。

林志誠在接受王鴻薇質詢時還原事發經過，他指出，4月16日凌晨楊忠蒞與朋友吃完宵夜，搭計程車在南京東路一處下車，剛好對街也有7個年輕人可能喝酒而喧嘩，楊男就隔著南京東路叫對方小聲一點，卻被對方嗆聲；楊男見狀對方人多勢眾，於是跑回分局想要息事寧人，不料有兩個年輕人跟著進來，且過程中追逐速度太快，把派出所電腦螢幕「撞倒」，但只有毀損一點點，非整個不堪使用。

林志誠也坦言自己則是在21日時經由公關室主任傳Line告知臉書「靠北警察」上的文章才知情，也啟動了調查；但王鴻薇批評，如果基層警員未PO文爆料，你就在狀況外？林志誠則道歉，「這是我的錯，我完全得不到這個資訊，是我的錯」。

對於外界傳言警方想透過一張悔過書了事，王鴻薇斥責松山警分局未依毀損公物辦理，是不是上上下下的態度想要私下了事？林志誠則說，經調查，與楊男發生口角的人沒有黑道、幫派背景，且從同仁的秘錄器來看，確實是不慎撞倒電腦螢幕。

林志誠強調，是楊男嗆人在先，「是我們不對」。至於懲處部分，林志誠透露，中崙派出所所長因未遵守紀律向他報告，申誡一次，而楊男則記小過和拔掉教官職。

但在聽聞林志誠的答詢後，王鴻薇仍向林志誠表示，外界對你21日知情還有存疑，她會請警察局調查，希望對方23日提出詳細報告。

▲台北市議員王鴻薇質詢松山分局長林志誠。（圖／翻攝自北市議會直播）

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