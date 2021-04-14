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北市垃圾車廣播「從柯文哲變成黃珊珊」　王鴻薇：為2022提前鋪路？

記者袁茵／台北報導

台北市垃圾車除了大家熟悉的貝多芬《給愛麗絲》、與巴達潔芙絲卡的《少女的祈禱》音樂之外，偶爾還會搭上市政宣導廣播。不過台北市議員王鴻薇發現，北市垃圾車廣播錄音，從台北市長柯文哲變成了台北市副市長黃珊珊，令人質疑是不是在為2022選舉提前鋪路？

王鴻薇14日指出，大部份市民都有垃圾車清運的需求，利用這個時段進行防疫或是市政宣導是好事，但過去幾乎都是由柯文哲本人、或是一般人員的廣播錄音進行宣導，而這1、2個月竟突然換成黃珊珊的錄音，令人質疑是否在拉抬個人聲勢，為2022選舉提前鋪路？

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲北市垃圾車廣播從台北市長柯文哲的聲音，變成黃珊珊的聲音。（示意圖／記者周宸亘攝）

王鴻薇進一步說明，錄音廣播是防疫宣導，為何不是由市民較熟悉的柯文哲來廣播？全世界都知道黃珊珊要選市長，這樣不顧社會觀感、濫用行政資源，這就是柯文哲的「台北價值」嗎？

從王鴻薇提供的影片顯示，垃圾車的廣播錄音變成黃珊珊聲音，「親愛的台北市民大家好，我是台北市副市長黃珊珊，新冠肺炎防疫期間，提醒大家配合保持室內1.5公尺，室外1公尺的社交安全距離，搭乘大眾運輸工具，及進出公共場所，應佩戴口罩，並落實勤洗手，如果有出現咳嗽發燒或類流感症狀，應該通報1922防疫專線，並佩戴口罩就醫，請市民朋友共同配合防疫，台北市政府關心您。」

對此，黃珊珊14日下午回應，議員都有自己的意見，但他們是根據市府希望做市政宣傳。被問到外界質疑公器私用，黃珊珊說，自己是在市政府上班，這樣她什麼都不能做了嗎？會盡力把市政宣傳到各角落。

台北市副發言人黃瀞瑩則表示，垃圾車也是市政宣導一部分，市府在每一季都會針對不同當月市政政策做宣傳，不同政策會找相關局處首長或藝人，而這次是防疫的關係，所以找北市防疫指揮官黃珊珊，沒有公器私用問題，不知質疑從何而來。

黃瀞瑩提及，垃圾車進行市政宣導大約是2012年左右就開始的，而黃珊珊則是1個月左右開始做防疫相關宣導，柯文哲之前也做過2次，不同廣告可能會看到不同人，例如兒童月時有請過趙自強，防詐騙宣導有請北市警察局長，不同角色由不同人進行宣導，而黃珊珊負責北市防疫部分已有1年多的時間，相信請她做宣導，大家應該會滿樂意接受的。

北市環保局環境清潔管理科長黃寬助受訪時指出，黃珊珊是北市疫情指揮中心副指揮官，環保局想說藉由廣播來加強民眾防疫觀念，所以想說請市長或副市長做宣導錄音。

黃寬助指出，柯文哲之前有錄音過，而他們想到可不可再請市府長官來做宣導，所以就請黃珊珊來負責錄音，該錄音於3月19日開始播放，到4月12日截止，之後的人選還會再做討論，不過最近有接到主計處、財政局希望宣導一些事情，目前還沒簽准，市府局處只要有需要，簽報市府同意後，環保局就會來配合做宣導。

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