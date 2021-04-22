全中運閉幕！雲林選手獲22金23銀26銅　張麗善：爭取2025全運會

▲閉幕典禮中雲林縣長張麗善將大會會旗交棒給明年承辦的花蓮縣長徐榛蔚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年主辦全國中等學運動會賽事，地方、縣府總動員，在各項服務及場地設備均獲得外界肯定及讚許，今（22）日下午於雲林縣府大禮堂舉辦閉幕典禮，總成績統計揭曉，雲林選手創下歷年最佳成績，站上致詞台，雲林縣長張麗善說，感謝縣府團隊及所有參與全中運工作人員，大家上下一心爭取雲林人的榮耀。

雲林縣暌違34年舉辦全國中等學校運動會，雲林縣以「精采飛揚，雲林上場」作為110全中運Slogan，從4月17日至22日一連多天賽事，今日為全中運最後一天，雲林縣選手一口氣進帳8面金牌，共累計22金23銀26銅，創下歷年最佳成績。閉幕典禮中雲林縣長張麗善將大會會旗交棒給明年承辦的花蓮縣長徐榛蔚。

110全中運，有28項60人次破大會紀綠，20項61人次創大會紀錄，3項7人次破全國紀錄。其中雲林縣麥寮高中楊睿萱個人勇奪4金，並於400公尺打破高懸29年的大會紀錄，另斗六高中張騰仁在高男組跳高奪金並打破18年大會紀錄、雲林國中陳心瑜在國女組滑輪溜冰200公尺計時賽破大會紀綠。

教育部體育署副署長洪志昌代表教育部宣布今年全中運圓滿落幕，洪志昌指出，本屆全中運從開幕典禮、聖火點燃、選手之夜等許多活動都令人印象深刻，感謝雲林縣府團隊的企圖心、用心，讓這次所有參賽選手成績亮眼，他也期許選手們往國際競技舞台邁進，體育署未來也會與各縣市政府加強選手培訓，期待明年在花蓮縣到創佳績。

雲林縣長張麗善表示，睽違34年雲林再承辦全國重大運動賽事，贏得所有裁判、選手及教練的肯定與掌聲，甚至讚許是歷屆來最用心的團隊，另雲林在地選手、教練有地主的榮譽感，展現奪牌企圖心，表現亮眼。張麗善於會後受訪提到，這次外界給予縣府團隊高度肯定，也給縣府無比信心，將爭取2025年全運會在雲林，有這次經驗，再舉辦全國賽事會駕輕就熟。

▲雲林縣長張麗善致詞表示，感謝縣府團隊及所有參與全中運工作人員，大家上下一心爭取雲林人的榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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