兒童保護不能等　雲林家扶教導幼兒救命招

▲雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，很早就投入兒少保護初級預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華、環球幼兒園長何采樺、雲林家扶主任廖志文一起演短劇，幫忙受虐兒貼上OK蹦，打開「兒保救命箱」教導幼兒園94位小朋友在遭受到虐待時，立即找警察、老師、店員求助遠離危險。「兒保救命箱」教導小朋友自我保護，誓言即時幫助不讓兒虐再發生，即刻呵護受虐兒遠離受虐。

短片中，環球科大董事長許淑敏與貴賓一起打開「兒保救命箱」並為受虐兒黏上OK蹦給予呵護照顧，一起教導幼兒園小朋友，兒保救命箱中，老師是救命箱中的無敵卡，小朋友遇到危險時，應立即找老師求助。相信兒童保護能力就要從小開始，除了保護自己外也建立保護觀念減少憾事發生，

▲雲林家扶中心以小短劇「兒保救命箱」教導小朋友自我保護，誓言即時幫助不讓兒虐再發生，即刻呵護受虐兒遠離受虐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林家扶中心指出，依據衛生福利部兒童少年保護通報統計資料顯示，109年上半年雲林縣兒童少年保護通報數有794件，責任通報為716件，一般通報僅有78件，責任通報人員佔90.18%，一般民眾僅佔9.82%，顯示提升民眾通報意識是重要的，本次家扶結合環球幼兒園辦理宣導，就是希望喚起社會大眾重視兒虐事件，立即關懷用愛包圍，即時通報才能避免受虐憾事再次發生。

環球科大校長沈健華表示，兒少長期處在受虐情境，容易經常出現焦慮、內疚、恐懼情緒，身心缺乏安全感，處在過度緊覺情況，嚴重甚至容易出現攻擊與退縮行為，若沒有即時獲得協助，長大後容易再次成為施虐者，重複暴力循環成為社會危險人物，呼籲民眾若察覺身邊有虐待事件，懂得即時通報113，即時介入處理是最佳策略。

雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，2002年開始服務政府轉介需要長期輔導的兒少保護家庭，很早就投入兒少保護初級預防工作。雲林是人情味濃厚的地方，對於受虐事件更不能漠視，看到幼兒園小朋友對短劇中受虐兒投以關注的眼光，願意幫忙受虐兒黏上OK蹦覺得真是可愛，更顯示生動的兒保宣導，將觀念深植孩子的心。

▲短片中，環球科大董事長許淑敏與貴賓一起打開「兒保救命箱」，一起教導幼兒園小朋友，老師是救命箱中的無敵卡，小朋友遇到危險時，應立即找老師求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「dyson直捲髮造型器」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林三寶騎士橫越馬路 廂型車急閃撞黑車翻肚！4車撞一團5傷

►疑缺水致花期提早 林內鄉花旗木盛開「花瓣如雪」浪漫紛飛



►國中女生「多益」近滿分超威身份曝！她爸在雲林賣「誠信碗粿」

►他拒捕衝撞偵防車門「折翼」 警秒跳車頂「砸瞎視線」破窗拉人