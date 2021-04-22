　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

兒童保護不能等　雲林家扶教導幼兒救命招

▲雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，很早就投入兒少保護初級預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，很早就投入兒少保護初級預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華、環球幼兒園長何采樺、雲林家扶主任廖志文一起演短劇，幫忙受虐兒貼上OK蹦，打開「兒保救命箱」教導幼兒園94位小朋友在遭受到虐待時，立即找警察、老師、店員求助遠離危險。「兒保救命箱」教導小朋友自我保護，誓言即時幫助不讓兒虐再發生，即刻呵護受虐兒遠離受虐。

短片中，環球科大董事長許淑敏與貴賓一起打開「兒保救命箱」並為受虐兒黏上OK蹦給予呵護照顧，一起教導幼兒園小朋友，兒保救命箱中，老師是救命箱中的無敵卡，小朋友遇到危險時，應立即找老師求助。相信兒童保護能力就要從小開始，除了保護自己外也建立保護觀念減少憾事發生，

▲雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，很早就投入兒少保護初級預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶中心以小短劇「兒保救命箱」教導小朋友自我保護，誓言即時幫助不讓兒虐再發生，即刻呵護受虐兒遠離受虐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林家扶中心指出，依據衛生福利部兒童少年保護通報統計資料顯示，109年上半年雲林縣兒童少年保護通報數有794件，責任通報為716件，一般通報僅有78件，責任通報人員佔90.18%，一般民眾僅佔9.82%，顯示提升民眾通報意識是重要的，本次家扶結合環球幼兒園辦理宣導，就是希望喚起社會大眾重視兒虐事件，立即關懷用愛包圍，即時通報才能避免受虐憾事再次發生。

環球科大校長沈健華表示，兒少長期處在受虐情境，容易經常出現焦慮、內疚、恐懼情緒，身心缺乏安全感，處在過度緊覺情況，嚴重甚至容易出現攻擊與退縮行為，若沒有即時獲得協助，長大後容易再次成為施虐者，重複暴力循環成為社會危險人物，呼籲民眾若察覺身邊有虐待事件，懂得即時通報113，即時介入處理是最佳策略。

雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，2002年開始服務政府轉介需要長期輔導的兒少保護家庭，很早就投入兒少保護初級預防工作。雲林是人情味濃厚的地方，對於受虐事件更不能漠視，看到幼兒園小朋友對短劇中受虐兒投以關注的眼光，願意幫忙受虐兒黏上OK蹦覺得真是可愛，更顯示生動的兒保宣導，將觀念深植孩子的心。

▲雲林家扶中心主任廖志文說明，雲林家扶1989年開始進入校園辦理保護宣導活動，很早就投入兒少保護初級預防工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲短片中，環球科大董事長許淑敏與貴賓一起打開「兒保救命箱」，一起教導幼兒園小朋友，老師是救命箱中的無敵卡，小朋友遇到危險時，應立即找老師求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「dyson直捲髮造型器」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林三寶騎士橫越馬路　廂型車急閃撞黑車翻肚！4車撞一團5傷

►疑缺水致花期提早　林內鄉花旗木盛開「花瓣如雪」浪漫紛飛

►國中女生「多益」近滿分超威身份曝！她爸在雲林賣「誠信碗粿」

►他拒捕衝撞偵防車門「折翼」　警秒跳車頂「砸瞎視線」破窗拉人

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

曾3年查獲近百件毒品案　埔里分局緝毒達人升任派出所長

國道1號南向336公里大客車追撞自小客　3人受傷送醫

刻偶師蘇明雄師徒「潮州尪仔」　屏東戲曲故事館展出

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」　黑色包包遮車牌

28歲女罹肝癌不治　家貧無力負擔喪葬費…枋警結合善心人伸援

失智老翁迷途街頭　麻警妙用LINE群組及FB社團讓他平安返家！

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

曾3年查獲近百件毒品案　埔里分局緝毒達人升任派出所長

國道1號南向336公里大客車追撞自小客　3人受傷送醫

刻偶師蘇明雄師徒「潮州尪仔」　屏東戲曲故事館展出

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」　黑色包包遮車牌

28歲女罹肝癌不治　家貧無力負擔喪葬費…枋警結合善心人伸援

失智老翁迷途街頭　麻警妙用LINE群組及FB社團讓他平安返家！

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

6折「貓咪零食專區」限時開啟 毛毛商城母親節滿2000再折200

「最U專屬見面禮」底加！　新會員註冊寵物雲毛毛商城就送100元折價券

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

「世界金門日」辦不辦？縣長楊鎮浯：疫情趨緩年底就辦

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

種下千株百合花思母恩　4/24溫馨賞花宴

中山路、西華南街智慧路口科技執法將上路

28歲女罹肝癌不治缺喪葬費　枋警伸援手

聞臭師靈敏嗅覺把關畜牧場遭罰10萬元

女點香燒毀2店不起訴　法官仍判賠

屏東警配新利器「拋射式電擊器」！防酒醉吸毒攻擊

想讀大學！劉偉傑沿街推車賣水果

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

日月潭降甘霖！居民：第一次聽雨聲感動

酒駕自撞翻車受傷還得負刑責

弟弟爭搶遺產　遺囑2字讓他GG了

更多熱門

相關新聞

正妹最多的村在雲林！萬人讚爆：想搬家

正妹最多的村在雲林！萬人讚爆：想搬家

台灣有許多頗具特色的地名，像滿滿日式風情的台中神岡、花蓮舞鶴；而有趣的地名也不少，像高雄夢裡、台南飯店里等等。就有一位女網友發現一個超有哏的地方，忍不住拍下地名標示牌，PO在《路上觀察學院》。照片吸引1.5萬人按讚，不少網友直呼「看完馬上想搬家」、「得了，馬上搬家（x」。

土開董座遭擄爆案外案　黑幫小弟「暗槓1張本票」

土開董座遭擄爆案外案　黑幫小弟「暗槓1張本票」

他拒捕衝撞偵防車門「折翼」　警秒跳車頂砸瞎視線

他拒捕衝撞偵防車門「折翼」　警秒跳車頂砸瞎視線

仰德曾嘉成「金」意外　退國手進帳第二金

仰德曾嘉成「金」意外　退國手進帳第二金

麥寮楊睿萱衝破29年大會紀錄

麥寮楊睿萱衝破29年大會紀錄

關鍵字：

環球科技大學雲林家扶中心兒虐雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面