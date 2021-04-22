專挑郊外烘蒜倉下手！蒜頭大盜彰化落網　起獲448台斤

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾警分局4月中旬接獲民眾報案，指稱有農民的蒜頭遭竊，警局長朱宗泰立即指示成立專案小組全力查緝，並報請雲林地方檢察署段可芳檢察官指揮偵辦，循線逮獲盧姓嫌犯並查扣作案廂型車、起獲蒜頭14袋，共計448.13台斤，盧嫌涉刑法加重竊盜罪嫌，全案移送雲林地檢署偵辦。

▲警方蒐證完備後，立即持雲林地檢署核發之拘票前往盧嫌彰化住處拘提，並於其住處內起獲農民遭竊之蒜頭14袋，共計448.13台斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局虎尾分局接獲民眾報案，指稱元長、四湖地區，有農民收成放置在倉庫烘乾的蒜頭遭竊，局長朱宗泰知悉後，非常重視，立即指示分局長黃維章、偵查隊長李志文成立專案小組全力查緝，並報請雲林地檢署段可芳檢察官指揮偵辦。

▲盧嫌專於深夜駕駛廂型車尋找位於雲林縣沿海地區偏僻倉庫，如有聽見蒜頭烘乾機運作聲響，即下車持板手破壞門窗，再潛入倉庫內竊取蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局指出，經檢警分析研判竊嫌作案手法及路線，沿路調閱路口及民宅監視器分析比對多日，發現1部深色廂型車涉有重嫌，雖查詢該車車主已過世多年且車籍已遭註銷，然分局長黃維章指示，農民種植作物非常辛勞，尤其蒜頭每半年才能收成一次，務必全力查緝竊嫌到案，還給辛苦個農民一個安心的生活環境。

偵查隊長李志文說明，專案小組經過數日對案情抽絲剝繭，詳細調查蒐證、跟監，發現家住彰化地區的盧姓竊嫌（64歲）涉嫌重大，且為躲避警方查緝，專於深夜駕駛廂型車尋找位於雲林縣沿海地區偏僻倉庫，如有聽見蒜頭烘乾機運作聲響，即下車持板手破壞門窗，再潛入倉庫內竊取蒜頭，以廂型車載運離開。

▲警方蒐證完備後，立即持雲林地檢署核發之拘票前往盧嫌彰化住處拘提。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李志文說，警方蒐證完備後，立即持雲林地檢署核發之拘票前往盧嫌彰化住處拘提，當場查扣其作案廂型車，並於其住處內起獲農民遭竊之蒜頭14袋，共計448.13台斤，另於盧嫌身上查扣手機1支、販賣蒜頭餘款新臺幣1100元等證物，顯見盧嫌涉刑法加重竊盜罪嫌，全案移送雲林地檢署偵辦。

朱宗泰表示，雲林縣是國內蒜頭重要產區，目前是蒜頭採收期，今年種植面積很廣且蒜價不錯，容易成為宵小行竊目標，警方除啟動專案加強巡邏，也設置巡邏箱，提高巡邏地點密度，同時執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務，並結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務，確保農民財產安全，警示竊賊勿心存僥倖，以身試法。

▲專案小組經過數日對案情抽絲剝繭，詳細調查蒐證、跟監，顯見盧嫌涉刑法加重竊盜罪嫌，全案移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「dyson直捲髮造型器」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►他拒捕衝撞偵防車門「折翼」 警秒跳車頂「砸瞎視線」破窗拉人

►雲林三寶騎士橫越馬路 廂型車急閃撞黑車翻肚！4車撞一團5傷

►疑缺水致花期提早 林內鄉花旗木盛開「花瓣如雪」浪漫紛飛

►國中女生「多益」近滿分超威身份曝！她爸在雲林賣「誠信碗粿」