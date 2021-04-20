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「北極圈角力」白熱化！　專家點出美國致命傷：遠遠落後俄羅斯

▲美國破冰船極星號（Polar Star）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國破冰船極星號（Polar Star）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

北極圈暖化速度是全球範圍的2倍以上，隨著冰層逐漸消失，各國開始關注該地區的航線控制權和珍貴自然資源，競爭日益激烈。海上貿易與北極地緣政治專家韋茨（Rockford Weitz）密切觀察此趨勢，他指出，俄羅斯長期挹注資源於此，但美國顯然還沒準備好，尤其破冰船艦的發展更是落後許多，若要追上莫斯科，還有許多工作要做。

北極圈蘊含豐富天然資源和重要航線開發可能性。一艘油輪2月在破冰船協助下，穿越以往結冰的北海航線，從俄國北部到中國航程時間縮短至大約一半。另據美國地質調查局（USGS）估計，全球大約13％未開發石油和30%未開發天然氣可能都深埋於此。

▲▼俄羅斯「西伯利亞」號（Sibir）核動力破冰船。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯西伯利亞號（Sibir）核動力破冰船。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，俄羅斯試圖將更多北極圈海床劃為領土，持續重建冷戰時期的北極軍事基地，計畫在當地測試核動力魚雷和潛艦，且持續打造破冰船艦隊，如今已擁有超過40艘船隻。另外，格陵蘭近日選舉產生的政府也反對外國資本開採稀土，而此物質正是美國、中國重度依賴的技術發展關鍵。

儘管如此，美國海岸防衛隊（USCG）目前僅有2艘破冰船，北極星號（The Polar Star）雖可突破21英尺（大約6.4公尺）冰層，但1976年服役至今，早已超出使用年限，另一艘則是2000年服役的希利號（Healy）。美國國會過去數十年來都因其他更迫切的議題，延遲北極圈政策，雖然如今已授權耗資26億美元打造3艘重型破冰船，但仍要好幾年後才有成果。據悉，密西西比州一間造船廠預計2024年才能交付第一艘。

韋茨解釋，雖然北極圈冰層融化可能活絡航線與探勘，但碎裂浮冰在海上四處漂流，卻將對船隻和採油平台造成危險；美國缺乏能在極地行動的破冰船，將大幅削弱應對災難與緊急狀況的能力。

▲北極航道開通將衝擊全球交通發展。圖為一艘俄羅斯的破冰船到北極進行運補工作。(圖／達志影像／美聯社)

▲北極航道開通將衝擊全球交通發展。圖為一艘俄羅斯破冰船到北極進行運補工作。（圖／達志影像／美聯社）

韋茨建議，華府可以參考北約戰略空運能力計畫，與盟友發展破冰船艦隊聯盟組織，聯合採購與行動，同時各自打造船艦。或者，敦促參議院批准簽署《聯合國海洋法公約》，增強美國在爭議水域的國際法律地位，還可根據領土延伸的大陸棚，宣稱超過38.6萬平方英里（大約99.4萬平方公里）海床的主權。

美國目前也依賴「北極理事會」（Arctic Council）的協商，牽制競爭。該機構目前擁有8個會員國，包括美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯與瑞典，旨在維繫北極圈脆弱的生態系統、原住民福祉以及預防應對緊急狀況。

儘管如此，與北極鄰近的中國、日本、南韓、英國和歐盟國家近年明顯積極參與相關事務，尤其俄羅斯更是如此。韋茨認為，隨著北極圈的利益競爭與緊張局勢白熱化，合作參與的時代或許將隨著冰層一起消失，華府必須重新思考北極圈政策，應對新興競爭。

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