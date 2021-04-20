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快訊／丁怡銘去電立法院長室開嗆　游錫堃：請循正常管道

▲▼丁怡銘現身立法院 受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘公然誣賴業者使用萊牛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引起網友群起激憤；僅管他宣布辭職，但卻在今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬。對於近日傳出丁怡銘直接打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，游錫堃20日受訪時也間接證實，他表示，兩院都是憲政機關，應相互尊重，「有什麼事循正常管道」，才可避免紛擾。

丁怡銘去年公然指控牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，結果業者提出檢驗證明反駁。為了滅火，他親自到店家購買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元，又被抓包收據上打行政院統編，遭質疑報公帳。事後他在臉書PO文聲稱，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編」。

丁怡銘因牛肉麵風波請辭後，今年3月獲聘回任行政院顧問。對於府院黨高層近日針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，傳出丁怡銘直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話，此舉再度引發關注。

行政院發言人羅秉成19日晚間表示，為使政策推行順利，政院與立院幕僚經常彼此交換相關意見，相互熟識，態度向來和諧，媒體所稱「開嗆」云云，不僅與事實不符。

對此，游錫堃20日上午受訪則表示，行政院跟立法院都是憲政機關，應相互尊重，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

媒體追問當時的情況，游錫堃說，細節的部分就不談，既然都是憲政機關，應該平等尊重原則，如果有什麼意見，可以循正常管道溝通。

是否認為立法院不被尊重？游錫堃重申，「只要循正常管道，可以避免紛擾」。

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