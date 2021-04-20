黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

▲牛肉麵風波延燒後，蘇貞昌陪同丁怡銘到皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院19日宣布交通部政務次長王國材內升交通部長；同天，因去年「牛肉麵風波」丟掉政院發言人一職的丁怡銘，被揭露請辭未滿4個月就受閣揆蘇貞昌聘為政院有給職顧問，甚至近期去電立法院長辦公室開嗆，兩件事情讓蘇貞昌「用人哲學」再次引起討論。資深媒體人黃光芹開玩笑表示，「如果丁對游錫堃辦公室都敢這麼嗆了，要他去改革台鐵多好」。

針對蘇貞昌的用人哲學，黃光芹19日與20日在臉書各發一篇評論。在19日的臉書文中，黃光芹寫道，「要是我是蘇貞昌，我絕不會在台鐵局長都還不知道在哪裡之前，先把丁怡銘找回來」，因為這樣會曝露蘇貞昌腦袋在想什麼？

黃光芹表示，台鐵局長懸缺逾3個月，前交通部長林佳龍並非沒有提人選，而是怕人選非蘇貞昌的人，所以用時間拖延；但「心腹」回任與否，蘇貞昌則一天都等不了，孰輕孰重昭然若揭，卻非要演這齣，豈不是找罵挨？

「蘇貞昌向來霸氣，尤其在人事更迭上，手段不講究是否細緻，似乎也從不在意社會觀感。」黃光芹認為，牛肉麵風波後其實丁怡銘不一定要請辭，若蘇貞昌少不了丁，當時就應以「調離現職」處理，就不會出現虛晃4個月回任，坐實假辭的印象，社會觀感的確不佳。

黃光芹表示，「要是我是丁怡銘，我也不會跟蘇貞昌這樣的主子」、「不會保護下屬的，怎麼會是好主子？況且，蘇真的以為蔡總統會讓他坐好坐滿，哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了」。

20日上午，黃光芹進一步以「畢竟總統是民選的，而你不是」為題評論蘇貞昌，認為總統蔡英文賦予蘇很大的權力。

黃光芹依時序列出蘇貞昌2019年1月14日回鍋閣揆至今的用人哲學，首批是國營事業，前立委魏明谷、林育生分掌台水和圓山飯店，前雲林縣副縣長丁彥哲掌台菸、前桃園市府参議陳宗義、前立委郭榮宗擔任桃勤的董事長，「很明顯是政治酬庸」。

「一年後，魏、郭、陳和桃機董事長王明德全被換掉，被換的理由不一，蘇要魏回地方、暗指郭地安事件頻仍，另外則有用人唯才、任期屆滿等理由。果然，隨之我們看到他在『華』、『桃』等事業單位搞內升，找不到適合的人就採兼任，連阿扁的裙帶趙麟都一併換掉。之後的台船、台鹽、中油也流行兼任，好人、壞人、中間人他全都做了。」黃光芹如此表示。

但黃光芹質疑，若蘇貞昌相信專業，那先前為何要郭榮宗取代林信德？後者曾任運研所所長、民航局副局長和桃機、高捷董事；若不要政治酬庸，為何當施義芳不分區立委成為落選頭，又立刻坐上台灣世曦董事長的位子？道理全都是蘇貞昌在說。

對於公股行庫高層人事大地震，黃光芹表示，這更令人震憾，一夕之間哀鴻遍野，牽動10餘人，許多人不知為何被換掉，媒體報導連總統都「掉下巴」，人為刀俎、我為魚肉，莫此為甚。「這種刀起刀落的手法似曾相似，林佳龍當初給郭榮宗的告知簡訊，彷彿聽得到喘氣聲」。

蘇貞昌為何如此大動作？黃光芹認為，蘇的理由是為丢幾隻「鯰魚」下去，但未料引來「鯊魚」，光是廖燦昌在合庫董事長任內因遠航掏空案被起訴，卻爆在蘇高升他為第一金控董事長任內；而前合庫總經理黃伯川是「被施壓」超貸的對象，也在蘇的鯰魚名單裡，至於廖又在寶佳集團掛名顧問，丁怡銘代蘇出面澄清，他不認識老闆林陳海，也是答非所問。

黃光芹表示，「蔡政權會不會因大院長之翻雲覆雨手而烈焰灼傷？目前有這個跡象，倒要看傷燙傷的面積有多大。這還不計丁怡銘的殺傷力，與用王國材的反改革力道。說句玩笑話，如果丁對游錫堃辦公室都敢這麼嗆了，要他去改革台鐵多好！」