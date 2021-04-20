　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

▲牛肉麵風波延燒後，蘇貞昌陪同丁怡銘到皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）

▲牛肉麵風波延燒後，蘇貞昌陪同丁怡銘到皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院19日宣布交通部政務次長王國材內升交通部長；同天，因去年「牛肉麵風波」丟掉政院發言人一職的丁怡銘，被揭露請辭未滿4個月就受閣揆蘇貞昌聘為政院有給職顧問，甚至近期去電立法院長辦公室開嗆，兩件事情讓蘇貞昌「用人哲學」再次引起討論。資深媒體人黃光芹開玩笑表示，「如果丁對游錫堃辦公室都敢這麼嗆了，要他去改革台鐵多好」。

針對蘇貞昌的用人哲學，黃光芹19日與20日在臉書各發一篇評論。在19日的臉書文中，黃光芹寫道，「要是我是蘇貞昌，我絕不會在台鐵局長都還不知道在哪裡之前，先把丁怡銘找回來」，因為這樣會曝露蘇貞昌腦袋在想什麼？

黃光芹表示，台鐵局長懸缺逾3個月，前交通部長林佳龍並非沒有提人選，而是怕人選非蘇貞昌的人，所以用時間拖延；但「心腹」回任與否，蘇貞昌則一天都等不了，孰輕孰重昭然若揭，卻非要演這齣，豈不是找罵挨？

「蘇貞昌向來霸氣，尤其在人事更迭上，手段不講究是否細緻，似乎也從不在意社會觀感。」黃光芹認為，牛肉麵風波後其實丁怡銘不一定要請辭，若蘇貞昌少不了丁，當時就應以「調離現職」處理，就不會出現虛晃4個月回任，坐實假辭的印象，社會觀感的確不佳。

黃光芹表示，「要是我是丁怡銘，我也不會跟蘇貞昌這樣的主子」、「不會保護下屬的，怎麼會是好主子？況且，蘇真的以為蔡總統會讓他坐好坐滿，哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了」。

20日上午，黃光芹進一步以「畢竟總統是民選的，而你不是」為題評論蘇貞昌，認為總統蔡英文賦予蘇很大的權力。

黃光芹依時序列出蘇貞昌2019年1月14日回鍋閣揆至今的用人哲學，首批是國營事業，前立委魏明谷、林育生分掌台水和圓山飯店，前雲林縣副縣長丁彥哲掌台菸、前桃園市府参議陳宗義、前立委郭榮宗擔任桃勤的董事長，「很明顯是政治酬庸」。

「一年後，魏、郭、陳和桃機董事長王明德全被換掉，被換的理由不一，蘇要魏回地方、暗指郭地安事件頻仍，另外則有用人唯才、任期屆滿等理由。果然，隨之我們看到他在『華』、『桃』等事業單位搞內升，找不到適合的人就採兼任，連阿扁的裙帶趙麟都一併換掉。之後的台船、台鹽、中油也流行兼任，好人、壞人、中間人他全都做了。」黃光芹如此表示。

但黃光芹質疑，若蘇貞昌相信專業，那先前為何要郭榮宗取代林信德？後者曾任運研所所長、民航局副局長和桃機、高捷董事；若不要政治酬庸，為何當施義芳不分區立委成為落選頭，又立刻坐上台灣世曦董事長的位子？道理全都是蘇貞昌在說。

對於公股行庫高層人事大地震，黃光芹表示，這更令人震憾，一夕之間哀鴻遍野，牽動10餘人，許多人不知為何被換掉，媒體報導連總統都「掉下巴」，人為刀俎、我為魚肉，莫此為甚。「這種刀起刀落的手法似曾相似，林佳龍當初給郭榮宗的告知簡訊，彷彿聽得到喘氣聲」。

蘇貞昌為何如此大動作？黃光芹認為，蘇的理由是為丢幾隻「鯰魚」下去，但未料引來「鯊魚」，光是廖燦昌在合庫董事長任內因遠航掏空案被起訴，卻爆在蘇高升他為第一金控董事長任內；而前合庫總經理黃伯川是「被施壓」超貸的對象，也在蘇的鯰魚名單裡，至於廖又在寶佳集團掛名顧問，丁怡銘代蘇出面澄清，他不認識老闆林陳海，也是答非所問。

黃光芹表示，「蔡政權會不會因大院長之翻雲覆雨手而烈焰灼傷？目前有這個跡象，倒要看傷燙傷的面積有多大。這還不計丁怡銘的殺傷力，與用王國材的反改革力道。說句玩笑話，如果丁對游錫堃辦公室都敢這麼嗆了，要他去改革台鐵多好！」

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

生育率低、少子化社會來臨　未來學齡人口將砍半剩167萬人

直批「立院被中國包圍」！柯文哲新粉專談道路正名⋯4小時後默默下架

邀陳其邁同台得罪韓粉　朱立倫：遺憾韓國瑜離開市長位子

丁怡銘「質問」立法院　蔡壁如：耍官威！828教訓執政黨

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

被阿伯提醒油門踩太快　司機自認「專業被質疑」連罵5站：你下車！

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

生育率低、少子化社會來臨　未來學齡人口將砍半剩167萬人

直批「立院被中國包圍」！柯文哲新粉專談道路正名⋯4小時後默默下架

邀陳其邁同台得罪韓粉　朱立倫：遺憾韓國瑜離開市長位子

丁怡銘「質問」立法院　蔡壁如：耍官威！828教訓執政黨

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

被阿伯提醒油門踩太快　司機自認「專業被質疑」連罵5站：你下車！

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

小優1800萬內湖買房「工作多1倍」　曝詹惟中介紹飯局：都是跑車！

政治熱門新聞

快訊／丁怡銘「質問」立法院　游錫堃證實：請循正常管道

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

丁怡銘月領12萬　牛肉麵老闆失望

丁怡銘回鍋！李艷秋FB狠酸民進黨

交往十多年不結婚　高嘉瑜：怕生不出來

交通部長最後一天！洪慈庸力挺林佳龍

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！

劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

台灣生育率墊底　一張圖看人口老化恐怖結果

越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

更多熱門

相關新聞

丁怡銘開嗆游錫堃辦公室　蔡壁如：耍官威

丁怡銘開嗆游錫堃辦公室　蔡壁如：耍官威

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，今年3月回鍋擔任顧問，月領約12萬，傳出他近期打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆；游錫堃20日受訪時間接證實表示，兩院都是憲政機關，「有什麼事循正常管道」。對此，民眾黨團幹事長蔡壁如痛批，丁怡銘拿著行政院長蘇貞昌的雞毛當令箭，耍官威，非常不可取。

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

王國材新上任交通部長立8大目標

王國材新上任交通部長立8大目標

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

快訊／丁怡銘「質問」立法院　游錫堃證實：請循正常管道

快訊／丁怡銘「質問」立法院　游錫堃證實：請循正常管道

關鍵字：

丁怡銘蘇貞昌黃光芹交通部游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面