丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

記者楊蕓／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引起網友群起激憤；僅管他宣布辭職，但卻在今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬，昨再被爆曾直接致電立法院長游錫堃辦公室開嗆。對此，國民黨立委賴士葆直呼這才是悲哀的，在蘇貞昌鴨霸專斷獨行的眼裡，「立法院就是他的立法局。」

▲蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）

近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，傳出丁怡銘直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。游錫堃20日上午受訪時回應，行政院跟立法院都是憲政機關，應相互尊重，「有什麼事循正常管道」，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

賴士葆20日受訪時直言，在蘇貞昌鴨霸專斷獨行的眼裡，「立法院就是他的立法局」，民進黨立委也樂於當行政院的立法局，這才是悲哀的，才會造成行政院官員敢打電話給監督它的國會議長，這在全世界的民主國家是看不到的，只有台灣而已。

針對丁怡銘回鍋行政院，賴士葆批評，蔡英文、蘇貞昌在用人完全是派系考量，特別是蔡英文喜歡維持派系平衡，「這個政府在用人上就是黑幫文化，拉幫結派，丁怡銘是最好的例子。」