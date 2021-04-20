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快訊／《森林法》打擊山老鼠出重手　竊取貴重樹種可罰2000萬

▲▼山老鼠盜採大株七里香，被護管員架設的微型攝影機全部紀錄下來，影像清晰，嫌犯只得認罪。（圖／花蓮林管處提供，下同）

▲立法院三讀通過《森林法》修正草案，杜絕山老鼠盜採山木。（圖／花蓮林管處提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院會20日三讀通過《森林法》修正草案，未來竊取森林產物將處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬以上、600萬以下罰金，並規定若同時有結夥、搬運贓物等行為，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。

近年來山林盜伐事件雖已逐年減少，但盜伐集團對山林生態的破壞卻未見降低，常有不法獲利數千萬者，但法院在判處罰金刑的部分畫地自限，只以「山價」而非「市價」計算不法獲利，常見輕判而使山老鼠仍有利可圖。

立法院會20日三讀通過《森林法》第50條、第52條條文修正草案，明定竊取森林主、副產物將處至6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬以上、600萬以下罰金。

此外，本次修法也新增規定，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬以下罰金，若竊取中央主管機關公告之具高經濟或生態價值樹種之珍貴木者，得加重刑責至2分之1。

三讀條文明定，違反前項條文，並以砍伐、鋸切、挖掘或其他方式，破壞生立木之生長者，處1年以上、7年以下有期徒刑， 併科新台幣100萬元以上、2000萬元以下罰金，森林主產物為貴重木者，加重其刑至2分之1。

三讀條文也規定，若所得之利益超過法定罰金最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重，則不受法定罰金最高額之限制。

民進黨立委賴瑞隆表示，未來山老鼠集團除依法沒收追徵犯罪所得外，還會面對100萬元以上、2000萬元以下罰金的重懲，本次修法也將「贓物罪」獨立出來，並納入盜伐「貴重木」加重處罰規定。

賴瑞隆認為，盜伐案件雖然在減少，但山老鼠組織分工與犯罪手法卻愈來愈專業，希望透過本次修法，讓不法盜伐除沒收不法所得外，還要面對高額罰金，希望這樣的修法能嚇阻不法，保護台灣的珍貴林木與生態。

▼立法院副院長蔡其昌敲槌三讀《森林法》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 都市更新條例第三十二條條文修正草案 三讀敲槌 蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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