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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁怡銘回鍋行政院月領12萬　牛肉麵老闆坦言失望

▲▼2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

▲丁怡銘公然誣賴業者使用萊牛。（圖／行政院提供）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引起網友群起激憤；僅管他宣布辭職，但卻在今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬。對此，當初遭受波及的皇家傳承牛肉麵店總經理陳家斌受訪表示，「民眾自有感受，無法理解，也感到非常失望」，但自己是小商家，不願再針對此事評論。

丁怡銘去年公然指控牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，結果業者提出檢驗證明反駁。為了滅火，他親自到店家購買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元，又被抓包收據上打行政院統編，遭質疑報公帳。事後他在臉書PO文聲稱，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編」。

針對丁怡銘在辭職4個月後，又回鍋行政院擔任顧問，陳家斌在接受媒體訪問時表示，「民眾自有感受，無法理解，也感到非常失望」，但自己是小商家，不願再針對此事評論。

陳家斌坦言，被誣陷後，店裡的生意目前還在努力回復中，不只是生意上的衝擊，還引發網路的負面攻擊言論，讓經營多年的商譽受損，遭受到許多不公平的對待。

對於丁怡銘的回鍋，民進黨立委陳亭妃受訪表示，從下台到回鍋時間過短，會讓人覺得當初辭職有點做「假動作」，人事任命雖是行政院權責，立委無從干涉，但注意社會感受也很重要。

國民黨立委鄭麗文則抨擊，過去這段期間以來，丁怡銘一直都悄悄待在政院，現在網軍指揮官正式捲土重來，難道國家沒有丁怡銘就不知道怎麼運作嗎？難道行政院長蘇貞昌沒了丁怡銘，沒了網軍哏圖，就不會治國了嗎？

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丁怡銘行政院牛肉麵皇家傳承

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