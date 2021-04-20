丁怡銘回鍋！李艷秋FB出題考網友　狠酸民進黨字典裡沒有「這4字」

▲丁怡銘回鍋政院，引發各界討論。（圖／記者劉昌松攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院前發言人丁怡銘去年因「牛肉麵事件」請辭，時隔不滿4個月就被蘇貞昌聘為顧問，月薪近12萬元。對此，媒體人李艷秋今（19）日在臉書以問答題的方式，狂酸丁怡銘得以回鍋的原因及啟示，最後更狠嗆民進黨「到底做了多少打擊異己、圖利自己的勾當？」

李艷秋19日在臉書出一道複選題，請問丁怡銘得以回鍋的原因及啟示：

1.沒有丁怡銘帶領網軍作戰，蘇內閣不知如何執政。

2.民進黨執政，出事的官員都先辭後升，蘇貞昌必須維持優良傳統。

3.把辦公室當砲房的丁允恭，扛著49條人命的林佳龍稍安勿躁，風頭過了，前途大好。

4.凸顯民進黨有情有義，絕不會因為外界壓力放棄同志，只要相信政府相信黨，吃香喝辣不會少。

5.民進黨字典中沒有「外慚清議」四個字，外界什麼觀感，都是放屁，甩都不甩。

6.台鐵局長三個月不派人，心腹丁怡銘三個月回鍋升官發財，可見網軍比正規軍重要多了！

7.給公務員重要啟發，民進黨執政，跟對主子站好隊，朝中有人好做官。

8.給全民重要啟發，民進黨執政，管你十八般武藝上手，不如一張綠色黨證在手。

9.以上皆是。

最後她又出一道加分題，在野黨立委要求提供丁怡銘是否回鍋的資料，政院以個資法拒絕，試問「這個政府這個黨，用了多少納稅人的錢，雇了多少見不得光的人，做了多少打擊異己、圖利自己的勾當？」

網友們看完李艷秋的貼文，紛紛留言說「這考題很實在啊，是公民與社會的重要議題」、「個資法變成遮羞布和保護傘。果然」、「好不容易培養的年輕人，絕不輕棄……其他人可割可棄……」、「真的讓人傻眼，老百姓會怎麼看呢？我很好奇」、「面對無良政府，真的很無言」。

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