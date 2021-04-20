▲永和保福宮慶保生大帝聖誕，侯友宜參拜贈「道濟群生」匾額。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

國曆4月26日（農曆3月15日）保生大帝聖誕，新北市長侯友宜19日特別前往擁有近2百年歷史的永和保福宮參拜暨贈匾「道濟群生」，祈求新北安居樂業、疫情結束、旱象解除，也對廟方深耕地方公益表達謝忱。

侯友宜表示，永和保福宮主祀保生大帝，慈悲濟世，長年庇佑雙和，與在地發展有很深的連結，感謝保福宮長期熱心地方公益，捐助獎助學金、急難救助金、物資與善款，嘉惠地方，逢年過節也會舉辦寒冬送暖愛心活動、免費提供低收入戶健康檢查等，年年榮獲本市績優宗教團體表揚，善行義舉昭之四方。

民政局長柯慶忠表示，永和保福宮自清道光年間茅草建廟以來，歷經多次修繕擴建，於105年新廟落成，如今廟貌建築氣宇恢弘、精雕細琢，是永和相當具規模的寺廟，無論門神彩繪、交趾人物、石雕、木雕、屋瓦簷宇剪黏等工藝，由多位傳統工藝大師親手打造，展現濃厚文化藝術價值。

保福宮主任委員陳水生表示，為恭祝保生大帝聖誕，將於農曆3月10日（國曆4月21日）起辦理祈安消災延壽法會3天，並於農曆3月15日（國曆4月26日）神明聖誕當日迎請保生大帝、木柵忠順廟保儀大夫與保儀尊王等神尊遶巡永和區，祈求合境平安。

陳水生說，遶境活動除完善防疫措施，並請警、消單位宣導秩序維護，廟方未安排也禁止燃放炮竹煙火，同時配合金紙集中燒及租（借）用電子禮炮車，讓活動在安全環境中，順利平安完成。

民政局表示，感謝永和保福宮對市府防疫政策支持，該宮廟2020年因應疫情停辦遶境活動，2021年則縮小遶境隊伍規模、取消共餐，同時配合相關防疫措施，讓信眾可以安心向神明祈福。

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