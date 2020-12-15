2億升級17公里海岸自行車道　竹市豎琴橋旁將有新觀夕平台

▲17公里海岸自行車道全面升級工程預計明年2月完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市知名地標豎琴橋將有新觀賞點，新竹市長林智堅今宣布，為讓旅客、自行車騎士更便利欣賞豎琴橋、走訪鹽水公園，目前正在豎琴橋旁興置64公尺長的堤頂賞夕平台，不僅可做為生態講解平台，更能成為自行車騎士短暫休息點，另外，市府也全面升級17公里海岸自行車道，將以綠美化方式打造綠蔭，並優化沿線路燈、護欄等設備，升級、改善工程預計明年2月完工。

林智堅表示，跨越西濱公路的豎琴橋，鄰近海岸線，又因造型獨特，一直以來都是愛好攝影與遊客拍照與打卡的熱門景點，還曾在2012年登上日本知名相機品牌年度月曆的封面。但是現行17公里自行車道，因缺乏停留點，自行車騎士往往只能匆匆而過，無法好好欣賞橋面，市府藉由整合周邊交通節點，找出適當空間，目前正在新建堤頂賞夕平台，讓所有旅客有更多空間可在此欣賞豎琴橋、日落、濕地生態。

城銷處表示，17公里沿線景觀改善計畫二期工程約將投入2億1千900萬，包括彩虹1、2橋整修與其他自行車道橋樑檢修、自行車道優化等。針對金城湖、海山漁港至白雲橋車段，將拆除車道中央仿木混凝土護欄和損壞之木棧道人行步道，使自行車道更加開闊，並增設約1.5公里綠帶種植濱海植物，以提供沿線遮蔭，讓民眾除了欣賞沿海美景外，還提供舒適的騎乘環境。

另外，城銷處補充，本次工程，依生態專家建議，於金城湖段的自行車道照明採用地崁燈和香山賞蟹步道周邊於護欄扶手下方設置線型燈，除降低對環境干擾外，還能兼顧保障夜間騎乘安全。

新竹市政府表示，相關工程預計110年2月完工，讓騎士不分日夜都能享受「安全第一、生態優先」的自行車道，市府已著手進行17公里自行車道與苗栗縣竹南綠光自行車道串連計畫，預估明年9月，頭前溪左岸、新竹南寮漁港、17公里海岸線串成的「微笑水岸」，將可與新竹縣與苗栗縣完成跨縣市自行道串連，提供完善的竹竹苗自行車道系統。