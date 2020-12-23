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港南運河公園獲全國水環境大賞　望河拱橋賞夕秘境在竹市

▲港南運河親水再造計畫，獲水利署「全國水環境大賞」水漾生活獎。（圖／新竹市政府提供）

▲港南運河親水再造計畫，獲水利署「全國水環境大賞」水漾生活獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市港南運河過去因設施老舊而少有人煙，市府團隊將之轉型為親子公園，舉辦獨木舟及pushbike體驗活動，讓此處變身水陸兩棲的海岸景點，近日更傳來好消息，港南運河獲頒水利署第2屆「全國水環境大賞」的水漾生活獎。新竹市府也推薦港南運河三景，包括在親水平台、跨河拱橋都能遠眺整座運河全景，觀夕平台還能看海、看日落，讓民眾好拍、好看、好放空的景點！

新竹市長林智堅表示，繼微笑水岸獲建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」殊榮後，港南運河親水再造計畫，獲得水利署第2屆「全國水環境大賞」水漾生活獎。市府爭取前瞻計畫水環境補助，投入港南運河親水再造，以生態第一優先、景觀再造、親水環境三大主軸設計，更優化運河水質水量，打造更優質的運動休閒空間。

水利署表示，第2屆全國水環境大賞，共有11個縣市政府報名參賽，再經全國水環境大賞評選委員會專家、學者，以書面及現地勘評兩階段審查，評選新竹市政府「港南運河親水再造計畫工程」獲得「水漾生活獎」。

水利署長賴建信表示，為提供生態棲地、運動休憩、活絡文化及串連周邊環境等功能，前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」跨域結合水質改善、觀光休憩及水岸環境等，港南運河親水再造正朝此目標進行。

城銷處表示，70年代末期，港南運河公園因海水浴場關閉，人潮銳減、就此沒落了30多年，當初的空間規劃也已不符時宜，林智堅市長上任後，為了重新吸引市民來到優質水岸空間，翻新港南運河，成功爭取前瞻水與環境計畫經費，投入港南運河親水再造計畫。

城銷處說明，該計畫以頭前溪左岸、新竹漁港及17公里海岸線串連的微笑水岸整體規劃，以「減法」設計，拆除園區舊有設施，重新梳理海岸堤防空間，活化親水功能，展現簡約生活美學。其中，設置了親子交通公園、pushbike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等，將港南運河公園打造成夢想的親子樂園，完工後相當受到大小朋友歡迎，每到假日都有滿滿人潮。

此外，市府更爭取中央補助、投入8千多萬元，推動港南運河公園水質淨化、河道疏通，將港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水聖地。以水質改善、生態保護、環境營造為主軸，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，明（110）年底完工後，未來民眾想划獨木舟，不用再到新北、宜蘭，新竹市就有乾淨安全的水域，提供民眾常態性多元水上活動。

未來，港南運河公園將有安全的獨木舟、輕艇水域，更將串連南寮漁港、看海公園、海天一線及金城湖賞鳥區等鄰近景點，打造屬於新竹市的「17公里海岸線之中繼休憩站」，形成新竹人驕傲的微笑水岸。

此外，本市水環境顧問團莊學能建築師表示，本計畫企圖透過水環境的營造建構人與水岸的新關係，在以生態為基底的規畫方式, 以恢復河海荒野環境為目標，打造水域多樣自然地景的型態，導引人為活動空間介入的平衡，在設計與施工過程中建立環境熱點溝通平台的討論，非常難得。

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