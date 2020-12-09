來去新竹住一晚　安心旅遊住宿好玩券送出大獎

▲活動於今日(12月9日)在新竹市動物園大象門進行頒獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府結合交通部觀光局「安心旅遊自由行住宿優惠活動」加碼推出「來去新竹住一晚-好玩券」消費折抵及抽獎活動，活動抽獎結果已經於11月19日在律師的見證下出爐，共抽出Gogoro 3 - 3名、iphone 11 - 9名、飯店住宿券 – 9名以及海瑞摃丸一年份（每月2禮盒）- 1名共計22名得獎者，並於今日(12月9日)在新竹市動物園大象門進行頒獎。

城銷處處長顏章聖表示，從今年7月到10月底的自由行住宿優惠活動，對飯店平日住宿率有顯著的提升效果，從原本的6,000份的500元-好玩券，在活動期間10月再次加碼推出4,000份的500元-好玩券，總計送出1萬份，活動期間吸引約11萬人入住新竹市安心旅遊飯店，除了在住房率明顯增長外，民眾拿著好玩券去新竹市特色店家消費，也讓店家的營業額也明顯增長! 非常歡迎今日獲得住宿券的朋友，再次帶家人來新竹遊玩。

21位中獎者大部分是與家人來旅遊，中獎者多數表示，透過來去新竹住一晚活動，讓他們重新認識了新竹市，比自己想像中的旅遊景點和好吃的小吃還要多，讓假日出遊規劃行程時多了更多選擇。其中抽中iphone11的莊小姐表示新竹市這幾年多了許多有特色的公園，很適合帶小孩子出來走走，也相當期待明年2021台灣燈會在新竹市的城市型燈會，期待下次再訪新竹。

城市行銷處表示，這次安心旅遊來去新竹住一晚活動有著大家熱烈的參與，也感謝海瑞摃丸及新竹市飯店還有各特色店家配合參與，本府也推出小塹有約舊城散步小旅行及香山走透透等深度小旅行讓民眾來新竹旅遊更多元化，2021台灣燈會將在110年2月26日至3月7日在新竹市舊城區辦理，歡迎大家來訪新竹，發現新竹旅程的亮點。