夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈　25日晚東門城聖誕音樂會

▲護城河總計有4件藝術作品，以「萬物逐光」為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（21）日宣布，在歲末年終、聖誕節前夕，邀請藝術家「點亮」護城河周邊，許多「螢火蟲燈」在護城河河面上驚喜現身，還有在河上盛開的煙火花，螢光色的幾何花朵搭配河面倒影，呈現出煙火綻放的瞬間，此外，本周五25日適逢聖誕節，因應東門城迎曦門正式啟用，晚間也將邀請到校園國樂與管弦樂隊帶來「聖誕音樂會」，邀請市民夜晚來訪東門城、護城河，感受浪漫氛圍迎接新的一年。

本次護城河總計有4件藝術作品，以「萬物逐光」為主題傳達自然共生理念，每日17時至22時間展出，入選阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」陳冠宏、陳映竹、台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野、聲光藝術家姚仲涵、地景藝術家游文富，透過仿生造型展品，讓燈景自然融入護城河。



新竹市政府城銷處表示，護城河橋面上，藝術家游文富展出「白晝之葉」，以一整片垂掛式的白色樹葉林，盼營造出徐志摩再見康橋的詩境，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍；台日藝術團隊則在護城河面上展示煙火花，以綻放的螢光花朵，傳達生生不息；另外，在公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內，將展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等，讓觀眾經歷一場新竹之旅。

此外，除了藝術家，來自新竹市國小的音樂團「小小音樂家」也將在東門城為燈會暖身，行政處表示，百年古蹟東門城本月重新將完工啟用，全新燈光設計，將更凸顯古蹟之美，來自東園國小、民富國小、水源國小三校國樂與管弦樂隊本周五（25日）將帶來「聖誕音樂會」，以東西方交融音樂，帶給民眾最不一樣的聖誕節。

新竹市政府行政處表示，聖誕音樂會19時至21時開演，現場採自由入座，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離，請參與民眾遵守相關規定。