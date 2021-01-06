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長青學苑成爺奶祕密花園　林智堅伴長輩體驗樂活小農場

▲林智堅陪伴長輩體驗樂活小農場。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅陪伴長輩體驗樂活小農場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

位於新竹公園與假日花市旁的「長青學苑」過去環境陰暗雜亂，市府啟動周邊環境改善工程，完成溝渠變草皮、無障礙設施、廁所大升級、爺奶小農園四大亮點改造，今(6)日完工啟用，市長林智堅表示，長青學苑每學期招生達2600人、每天有800位長輩來上課，改造後能串聯新竹公園各處嶄新的設施，長輩也能在此打槌球、選擇各式課程進修，祝福長輩們活到老、學到老，身體健康！

許多正在長青學苑內的長輩，也前來見證啟用典禮，林智堅市長表示，新竹市連續多年被評為最幸福的城市之一，去年也首次超越台北市，成為全國最有競爭力的城市，這都是因為長輩們年輕時努力打拼的結果。

林智堅市長表示，在座貴賓與他爸媽同齡，因此他很了解長輩退休後的需求，新竹市不只是全台唯二還有發放老人津貼的城市，他上任後成立60個共餐食堂，讓長輩吃飯不用配電視、晚輩也安心；並提供長輩免費全口活動假牙，曾有一位奶奶因此變得開心和自信，不只願意出門參加活動，還養胖了兩公斤！

城銷處表示，長青學苑周邊環境過去有幾大問題，包括廁所需求大、既有欄杆老舊壞損、山水造景陰暗雜亂、農園缺乏規劃，因此啟動工程一一改造。

城銷處表示，改造工程新建一座廁所，並更換圍籬、拆除山水造景，最後將原本髒亂且高低落差大的溝渠，覆蓋植披變身綠蔭廊道，讓長青學苑周邊變得明亮、且有好走的動線和出入口。

城銷處表示，在長青學苑旁設置一處小農園，讓長輩閒暇之餘可以來這個小秘境種菜。同時，重整建物外露的油漆與管線設施，串聯長青學苑與新竹市立動物園、已完工的體育場、孔廟廣場和整座新竹公園，全方面提升周邊環境，使學苑長輩與市民都能享有優質開放的活動空間。

今日活動，預景設計有限公司設計總監周書賢、弘騏營造有限公司董事長黃正瑋、新竹市議員劉康彥、陳建名、劉崇顯、曾資程、段孝芳、鄭美娟、蔡惠婷、李妍慧、陳啟源、黃文政、李國璋議員助理、施乃如議員助理皆到場共襄盛舉。

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長青學苑 新竹市城銷處

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