嗆「郊區警察看不懂」　白目男被「佛珠所長」慘電：抽K菸講這麼多

記者吳奕靖／高雄報導

真的是踢到鐵板！高雄市一名男子前往高雄市桃源區旅遊，結果駕車過程當中還在抽K菸，老經驗被稱為「佛珠所長」的林卓材巡邏經過，一聞不對勁，將車攔了下來盤查，這名男子還看不起桃源山區警察，表示「郊區警察是看不懂」，當場被林拆穿，只好乖乖認罪；這也是桃源分駐所30年來第一起查獲毒品案件。

▲桃源分駐所在佛珠所長到任19天後，30年第一起查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李姓男子12日開車前往高雄市桃源區旅行，但是在途中抽K菸，桃源分駐所所長林卓材巡邏經過時當場聞到，將他攔下盤查。林卓材發現副駕駛座有黑色香煙盒，還有白色粉末殘渣，詢問李姓男子裡頭是什麼？李男還很囂張的說：「這個要市區警察才看得懂，郊區警察是看不懂的」，林卓材當場打臉：「抽K菸就抽K菸，講這麼多」，李男被識破，只好乖乖認罪。

▲桃源分駐所在佛珠所長到任19天後，30年第一起查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲桃源分駐所在佛珠所長到任19天後，30年第一起查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實李姓男子算是踢到鐵板，才剛到任桃源分駐所接任所長的林卓材，5年前擔任仁武分局溪埔派出所長的時候，因為經常在巡邏查獲毒品，又因為手上戴著佛珠，所以被人稱為「佛珠所長」，他之前因為調任到高雄市保大擔任分隊長時，「佛珠所長」成為絕響，沒想到5年後他又重現江湖。這起毒品案，是桃源分駐所30年來查獲的首起，桃源區上次查獲毒品安非他命，也是6年前的事了。

佛珠所長林卓材還真的很佛心，18日下午進行巡邏的時候，在南橫公路三段與東莊橋口看到一具被輾斃的貓屍，他跟同仁還下來將留在道路上頭的貓屍撿回，將小貓遺體拿到路邊掩埋，避免再次被車輾過。

▲桃源分駐所在佛珠所長到任19天後，30年第一起查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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